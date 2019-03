Borrell pide respeto a los derechos de las inmigrantes embarazadas

Madrid, 14 mar (EFE).- El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha señalado este jueves que la idea del PP de no expulsar a las inmigrantes sin papeles embarazadas que vayan a dar en adopción a su hijo hasta que no concluya el proceso, no le parece una buena opción "desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular".

En declaraciones a los medios en la jornada "Integrando la diversidad de género en la política exterior", Borrell se ha referido así a la propuesta del PP de incluir, si gobierna, esta medida en la ley de apoyo a la maternidad.

No obstante, el ministro también ha precisado que no conoce lo suficiente la noticia para opinar sobre ella.

El PP propone en la ley de apoyo a la maternidad que quiere aprobar si llega al Gobierno que las mujeres inmigrantes que están en situación irregular y vayan a dar a un hijo en adopción no puedan ser expulsadas mientras dure el proceso.

Se trata de una medida que, según han explicado fuentes populares a Efe, se aplica en la Comunidad de Madrid y que el partido quiere ampliar al ámbito nacional.