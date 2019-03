Borrell dice que asalto a la embajada norcoreana fue "un James Bond revival"

Madrid, 14 mar (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, resumió hoy la situación creada por el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid y la investigación que se está llevando a cabo como "un James Bond revival".

Borrell fue preguntado por la supuesta vinculación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid cuando ofrecía una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Mauritania.

Tras escuchar la pregunta, Borrell se volvió hacia su invitado Ismail Ould Sheik Ahmed y justificó la pregunta comentando: "¿Ves las cosas que pasan en España? Un James Bond revival".

A continuación, el jefe de la diplomacia española respondió a los periodistas que la investigación sobre el caso la lleva el Ministerio de Interior y que él no tiene más información al respecto.

"Hay una investigación en curso que parece relacionarlo con determinados servicios de inteligencia, pero no le puedo confirmar si es así o no, no tengo información", aseguró Borrell, quien ha añadido que "si la tuviera, no se la daría".

El asalto a la embajada norcoreana en España ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando un grupo de hombres irrumpió en la sede diplomática y robó varios equipos informáticos.

Informaciones de la prensa española publicadas el miércoles aseguraban que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense estaría vinculada en ese asalto, aunque no hubo comentarios oficiales ni de la embajada de Washington en Madrid ni de las autoridades españolas.

La embajada norcoreana en España se aberió en octubre de 2013 por el diplomático Kim Hyok Chol, quien fue expulsado de España en septiembre de 2017 en respuesta a las sanciones de la ONU por los programas de armamento del régimen de Pionyang.

Kim Hyok Chol es actualmente uno de los principales asesores del líder norcoreano, Kim Jong-un, quien se entrevistó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Vietnam pocos días después del incidente de la embajada en España.