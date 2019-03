Anthony Borges: "Ha sido un sueño hecho realidad"

Barcelona, 14 mar (EFE).- Anthony Borges, el joven culé del instituto de Florida que el 14 de febrero de 2018 salvó la vida a 20 compañeros durante un tiroteo, pudo hacer realidad su sueño de visitar el Camp Nou para presenciar un partido de su equipo, el Barcelona.

"Me siento muy bien, muy emocionado. Es la primera vez que vengo y es un sueño hecho realidad", declaró Borges, invitado por el club catalán a presenciar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Barça y el Lyon.

Borges tuvo una acción heroica cuando un hombre armado entró en el instituto de secundaria Marjory Soneman Douglas, de Parkland (Florida), y disparó y mató a varios estudiantes. Intuyendo el peligro que venía, se cerró en una clase con compañeros para evitar morir.

El asesino, un exalumno, intentó entrar en esa sala, y Anthony mantuvo la puerta cerrada para evitar que entrara, aunque no evitó que le disparara en varias ocasiones, impactando en su espalda y extremidades hasta cinco veces. Gracias a ello, los compañeros encerrados con él resultaron ilesos y salvaron la vida.

El Barcelona, al conocer la historia de Borges por el periodista Santiago Segurola, se movilizó para contactar con la familia y ponerse a su disposición. El joven, de origen venezolano, cumplió su sueño de asistir en directo a un encuentro del conjunto azulgrana.

"Soy muy fan del Barcelona, pero nunca me imaginé que vendría hasta aquí. Le doy las gracias a Dios y también a y a las personas que se tomaron el tiempo de arreglar todo esto para mí. Es algo increíble, genial, no tengo palabras para describirlo. Me siento muy especial", afirmó el chico, que vio como su equipo se clasificaba para los cuartos de final de la 'Champions' tras golear al Lyon (5-1).