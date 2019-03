Acusado el jefe del Pentágono de favorecer a Boeing, su antigua empresa

Washington, 14 mar (EFE).- La organización estadounidense Citizens for Responsability and Ethics in Washington (CREW) acusó este jueves al secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, de aprovechar su cargo para beneficiar al gigante aeronáutico Boeing, para el que trabajó hasta que se incorporó al Pentágono, en 2017.

"El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, ganó 18 millones de dólares gracias a Boeing el año pasado. Él supervisa una agencia del Gobierno que otorga inmensos contratos a Boeing. Ha empleado su posición en el Gobierno para promover a Boeing", denunció CREW en su cuenta oficial de Twitter.

La organización ha informado de que ha solicitado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, un órgano de control interno, que abra una investigación para aclarar la relación entre Shanahan y Boeing.

Preguntado por dicha investigación durante una audiencia celebrada este jueves en el Senado, Shanahan sostuvo que era partidario de que esta se llevara a cabo.

De acuerdo con CREW, el funcionario obtuvo de Boeing el año pasado cerca de 300.000 dólares que se le adeudaba de su salario, más de 2 millones de dólares en bonificaciones y más de 3 millones procedentes del reparto de dividendos de las acciones que tiene en propiedad, cuyo valor ronda los 14 millones de dólares.

Shanahan, de 56 años, trabajó durante más de tres décadas para la compañía aeronáutica antes de convertirse en el número dos del Pentágono en julio de 2017, puesto que le sirvió para ser nombrado secretario interino de la cartera de Defensa cuando el pasado mes de diciembre presentó la dimisión su predecesor, James Mattis.

Según los datos que maneja CREW, durante los apenas dos meses que Shanahan lleva en el cargo, Defensa ha otorgado a Boeing contratos por valor de cerca de 3.131 millones de dólares.

Algunos analistas han asegurado que estos contratos han perjudicado, además, al principal competidor de Boeing, Lockheed Martin, y que no se justifican por cuestiones prácticas.

Como ejemplo citan que la última propuesta presupuestaria del Pentágono, que fue presentada el martes, incluye una partida para la compra de 80 sistemas F-15Xs elaborados por Boeing y que hasta la fecha habían sido rechazados por la Fuerza Aérea.