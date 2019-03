Shields: "Todo lo que conseguimos es gracias a la defensa"

Vitoria, 13 mar (EFE).- El jugador del Kirolbet Baskonia Shavon Shields afirmó este miércoles que todo lo que consiguen "es gracias a la defensa", que es lo que entrenan y lo que procuran mejorar cada día.

El estadounidense con pasaporte danés que debuta en la Euroliga de la mano del conjunto vitoriano indicó ante los medios de comunicación que la liga continental "es la segunda mejor competición del mundo" y celebró competir en este campeonato y aprender de sus compañeros.

El alero azulgrana deseó "conseguir unas cuantas victorias" para poder meterse en los "playoffs", que es el objetivo que tienen fijado.

A su juicio, las mayores diferencias entre Eurocup y Euroleague son que "hay más talento en la Euroliga y los equipos son más grandes".

"Me siento bien en el equipo, mis compañeros me dan confianza, creen en mí y me han puesto en buen lugar para que las cosas salgan bien", agradeció el jugador baskonista, que puso en valor las dos buenas semanas que han encadenado y espera continuar en esta línea.

Sobre el encuentro ante el Buducnost, escuadra a la que se medirán este viernes, recordó que tuvieron "un partido duro" en la jornada de la primera vuelta donde hincaron la rodilla, y explicó que ahora "es un equipo diferente" con cinco o seis jugadores nuevos.

"Es un equipo duro con talento, que juega duro fuera de casa y tiene jugadores que mueven bien el balón, así que si no tenemos cuidado con eso y no defendemos bien, se nos va hacer el partido largo", consideró Shavon Shields, uno de los jugadores más en forma del Kirolbet Baskonia que manifestó que "ahora cada partido es importante" y tienen que estar "concentrados para conseguir el objetivo".

"Si les paramos y corremos en transición somos muy buen equipo", añadió.

El danés no quiso mirar más allá de la clasificación para los "playoffs" y concluyó que una vez lo consigan, posteriormente ya verán hasta dónde pueden llegar.