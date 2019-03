El secretario general de UGT insiste en que el ERE de DIA es poco razonable

Palencia, 13 mar (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este miércoles en que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la cadena de supermercados DIA es "muy poco razonable", consecuencia de una gestión "nefasta", aunque confía en que la negociación reduzca los despidos al mínimo posible.

"Este expediente tiene que ver con una gestión nefasta y no queremos que los trabajadores paguen el pato de una mala gestión", ha respondido a los periodistas durante una rueda de prensa ofrecida en Palencia junto al secretario de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, y el secretario provincial, Julián Martínez.

Pepe Álvarez ha expresado su confianza en que el proceso de negociación que mantienen los sindicatos con la dirección de la empresa, que presentó el 8 de febrero un Expediente de Extinción de Empleo para 2.100 trabajadores, sirva para reducir al máximo el número de afectados planteados inicialmente.

"Si es posible que no haya despidos mejor, pero si no puede ser, deben ser los mínimos porque no es razonable el expediente en los términos planteados por DIA", ha asegurado el responsable de UGT justo cuando los trabajadores están llamados a concentrarse a las puertas de los supermercados.

En su opinión todo el proceso del expediente de DIA es "muy poco razonable", y las pérdidas económicas de 352 millones en 2018 que argumenta la empresa en este proceso no son consecuencia de que las tiendas no vendan, que no se hayan actualizado o de que el personal no sea adecuado, sino de "una mala gestión", ha concluido.