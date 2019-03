Sàbat: "Si estamos bien en defensa tenemos opciones de ganar al Joventut"

Santiago de Compostela, 13 mar (EFE).- Albert Sàbat, base del Monbus Obradoiro, advirtió que el Divina Seguros Joventut, que visitará el Multiusos Fontes do Sar este sábado, tiene jugadores "muy buenos" en ataque que les obligarán a estar sólidos en el aspecto defensivo.

"Si estamos bien en defensa tendremos opciones de ganar. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Creo que el Joventut tiene jugadores muy buenos en ataque, con mucho talento y si les defendemos bien tendremos nuestras opciones. Si estamos acertados ya tendremos el camino mucho más encaminado", declaró.

El catalán recibió este miércoles el premio Jugador Estrella Galicia del mes de febrero del conjunto santiagués, después de ser el más votado por los aficionados obradoiristas, por delante de Vladimir Brodziansky y David Navarro.

"La verdad es que no me lo esperaba. Estoy muy contento de que las cosas me estén yendo bien a nivel personal, pero sobre todo estoy contento de que el equipo esté jugando bien. Toca seguir en esa línea".

Sàbat, con el pasado en el Joventut, destacó el papel que tiene el base argentino en el equipo verdinegro, una de las revelaciones de esta Liga Endesa.

"Será un reto frenarlo, pero cada semana jugamos contra grandes jugadores. En su caso tiene mucha confianza y es muy importante para su equipo, pero intentaremos pararlo entre los bases y las ayudas que tenemos en defensa. Pero el Joventut no es solo él", apuntó.

"Es un equipo que se han reforzado muy bien con los dos últimos fichajes y que tiene una plantilla muy larga. Por dentro Todorovic está jugando y pasando muy bien, tiene a los jóvenes como Neno Dimitrijevic, que está aportando muchísimo, o Ventura, que está tirando muy bien desde el triple... Son un equipo muy peligroso", insistió.

El Joventut es sexto en la clasificación con un balance de 13 victorias y 9 derrotas, mientras que el Obradoiro es undécimo con diez victorias y doce derrotas.