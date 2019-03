Populares y socialistas europeos piden nuevo referéndum del "brexit"

Estrasburgo, 13 mar (EFE).- Los líderes de los dos principales grupos parlamentarios de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialdemócratas (S&D), reclamaron a Londres este miércoles la convocatoria de un segundo referéndum ante el bloqueo del Parlamento británico al acuerdo de salida del "brexit".

"Lo lógico sería volver a preguntarles a los ciudadanos. Desde un punto de vista democrático sería lo más lógico", dijo el líder del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber, el primero de los portavoces parlamentarios en tomar la palabra.

El conservador alemán, candidato a ser el próximo presidente de la Comisión Europea (CE), subrayó que "si hay una prolongación" de la fecha de salida del "brexit" los británicos tendrán "que razonar por qué".

"Para el PPE es evidente que no hay justificación para un solo día de ampliación si los británicos no nos explican para qué usarán ese tiempo extra", dijo.

Desde la bancada socialdemócrata, el líder parlamentario Udo Bullmann pidió al Parlamento británico "que tome una decisión razonable" porque "cualquier otra cosa sería contraria a los intereses de su país".

"Si ese Parlamento continúa bloqueado, a los ciudadanos del Reino Unido hay que darles una segunda oportunidad", dijo Bullmann, quien pidió pensar "en pro del ciudadano y no contra el ciudadano" porque "tenemos una situación extremadamente crítica".

"Habría que dejar la decisión en manos de los ciudadanos" porque "lo que se juega aquí es su futuro, no el de los parlamentarios y parlamentarias", subrayó el socialdemócrata alemán.

Por su parte, el líder del grupo liberal ALDE y coordinador del "brexit" en la Eurocámara, el belga Guy Verhofstadt, pidió claridad de ideas a la Casa de los Comunes, sin entrar en la posibilidad de organizar una segunda consulta.

"Estoy en contra de cualquier tipo de prórroga" aunque "sea un día" salvo que haya una "opinión clara" del Parlamento británico "sobre algo", declaró Verhofstadt.

El ex primer ministro belga dijo que no quiere "una prórroga larga más allá de las elecciones europeas, que quedarían secuestradas por el 'brexit'".

"Estaríamos todo el día hablando de esto (...) y sería como darle un segundo mandato" al impulsor del "brexit" Nigel Farage, cuya intención es "destruir la Unión Europea desde dentro".

El político liberal reclamó "una cooperación" entre las grandes formaciones políticas británicas más allá de los intereses partidistas entre laboristas y conservadores para que lleguen a un acuerdo sobre lo que quieren de la UE.

"Por favor, decídanse de una vez en Londres", dijo Verhofstad, quien se mostró convencido de que en el Reino Unido "hay una nueva generación que va a volver a la UE".

Por su parte, el líder del grupo de Los Verdes, el belga Philippe Lamberts, dijo que "esperar ya no es ninguna opción" porque "no podemos estar esperando toda la vida", mientras que la portavoz del grupo de la Izquierda Unitaria, Gabriele Zimmer, trazó un paralelismo entre el "brexit" y la película "Atrapado en el tiempo", en la que su protagonista tiene que vivir incesantemente el mismo día.

"El Gobierno de Theresa May no ha tenido éxito en absoluto, se ha estrellado. No hay mayoría para una salida ordenada" y el peso de esa realidad va a recaer "sobre los ciudadanos", apuntó.

Por su parte, el eurodiputado británico impulsor del "brexit", Nigel Farage, pidió una salida del Reino Unido de la UE el próximo 29 de marzo, tal y como marca el calendario actual "incluso si hay algunos baches en el camino en el corto plazo" para no prolongar más "esta agonía" y evitar ver a la primera ministra británica, Theresa May, "humillada cuando pida y suplique una prórroga".

"No queremos ser gobernados por ustedes, queremos gobernarnos nosotros mismos", concluyó Farage, quien pidió a la UE rechazar una extensión de las negociaciones. EFE