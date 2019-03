Piden extender los test de salud mental a agentes para frenar los suicidios

Madrid, 13 mar (EFE).- Psicólogos que trabajan con guardias civiles y policías solicitan aumentar los controles de salud mental a los agentes para prevenir los suicidios, cuya tasa es superior a la media nacional, en tanto que abogan por extender los test sanitarios para conocer su estado de ánimo.

Son algunas de las propuestas que hoy han lanzado los psicólogos José Antonio López Tamarit, adscrito a la organización VIVE de la Policía, y Javier Jiménez, experto en psicología clínica, durante una jornada sobre la prevención de los suicidios en las fuerzas de seguridad del Estado organizado por el sindicato policial SUP y la asociación de guardias civiles AUGC.

Desde el año 2000 se han quitado la vida 160 policías nacionales, mientras que la Guardia Civil lamenta un suicidio cada 26 días -hoy se ha matado otro agente-. En ambos cuerpos, la tasa de suicidios está por encima de la media nacional, que es de 12 cada 100.000 habitantes.

Especialmente llamativo es la tasa de suicidios en la Guardia Civil -22 cada 100.000 habitantes-, lo que en palabras del secretario jurídico de AUGC, Eugenio Nemiña, representa ya más muertes que las registradas a manos de ETA.

"Hay que habar de los suicidios porque si no se habla no se buscan soluciones", destaca a Efe Nemiña, con el que coincide el responsable de riesgos laborales del SUP, Carlos Prieto, que insta a los responsables del cuerpo a implantar definitivamente el protocolo de prevención y a impulsar una verdadera "vigilancia" en materia de salud en el cuerpo, actualmente "ausente".

Pero, ¿por qué se suicidan más los policías y los guardias civiles? El psicólogo López Tamarit reconoce que el suicidio es, no solo un problema complejo de salud pública, sino también el final de múltiples causas.

"Un policía puede estar sometido a diferentes factores de riesgo", asegura López Tamarit que define como "toboganes emocionales" situaciones que puede vivir un agente como presenciar un asesinato, violencia sobre personas débiles como niños o estar en contacto con cadáveres.

A estos factores les suma el responsable de AUGC, en el caso de los guardias civiles, el estrés que supone no conocer a muchos efectivos su jornada laboral, lo que redunda en su vida social y familiar.

Todos admiten que el acceso a un arma "facilita" a quien se quiere quitar la vida, pero destacan que esta es solo la herramienta. "por el hecho de tener un arma una persona no tiene ideas suicidas", insiste el psicólogo que, no obstante, se muestra optimista porque empieza a haber algo de conciencia sobre el problema y se han dado algunos pasos.

López Tamarit se refiere sobre todo a algunas de las medidas previstas en el protocolo de la Policía y que se están empezando a implantar, como el "test anti suicidio" como el mismo define y que consiste en una prueba que se incluye en el examen médico al que deben someterse los agentes.

En dicho test se hacen preguntas sobre el estado de ánimo del policía, sus expectativas, su grado de felicidad o descontento. "No es una solución pero son pequeños pasos", dice.