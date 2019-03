Nekkaz, opositor argelino: "Si no se celebran elecciones, habrá violencia"

París, 13 mar (EFE).- El controvertido millonario Rachid Nekkaz, una de las caras más reconocibles de la oposición al régimen argelino, advirtió este miércoles de que si no se celebran elecciones como estaba previsto, habrá violencia en las calles a manos del Estado.

"Las elecciones deben mantenerse. Si se sale de ese marco y se viola la Constitución, habrá necesariamente violencia. Pero no será el pueblo, sino el Estado argelino quien la ejerza, con el apoyo de la comunidad internacional", señala en una entrevista con EFE en una cafetería de París.

Nekkaz lleva años en el centro de la polémica, y no parece incómodo. Su última maniobra fue presentar a su primo del mismo nombre como candidato a las elecciones presidenciales, puesto que la ley le impide a él presentarse.

En Europa es conocido sobre todo por pagar las multas de mujeres sancionadas por llevar el velo integral ("niqab"), lo que le ha valido ser calificado de integrista.

Sin embargo, es difícil negar su popularidad entre la población argelina, especialmente entre los jóvenes, a quienes se dirige directamente a través de las redes sociales con su estilo provocador. Al menos en París, donde no deja de ser detenido por seguidores que quieren saludarle o hablar con él.

El millonario -que hizo su fortuna con una "start-up" y, tras venderla, invirtió en negocios inmobiliarios en Estados Unidos- está especialmente inquieto por el papel de las grandes potencias en la crisis abierta en Argelia.

"Desde hace 20 años, (el presidente argelino) Abdelaziz Buteflika ha obtenido el silencio de la comunidad internacional respondiendo a los intereses de las grandes multinacionales energéticas. Hay que acabar con la complicidad de las grandes potencias con ese régimen mafioso", reclama.

Y contrapone el ejemplo de Venezuela, donde países como Estados Unidos o Francia han reconocido de inmediato como legítimo presidente al jefe de la Asamblea Nacional,a Juan Guaidó, mientras que en Argelia permiten las exacciones del régimen.

A su juicio, los primeros interesados en evitar una espiral de violencia son los países europeos, ya que "dos o tres millones de argelinos huirían del país para instalarse en Francia o España".

Partidario de recuperar la soberanía económica sobre los enormes yacimientos de hidrocarburos en su país, trata de calmar a los inversores internacionales, cuya presencia desea mantener en Argelia "siempre que se cumpla la ley y el 51 % de cada explotación quede en manos argelinas".

La decisión de Buteflika de no presentarse a un quinto mandato y suspender las elecciones del 18 de abril no es más que una trampa, dice, ya que "no es un retraso, sino una anulación. Si hubiera dimitido, sería una buena noticia, pero no ha sido así".

Pese a ello, propone una amnistía fiscal y financiera, "pero no para delitos de sangre", a las actuales autoridades para que faciliten la transición a la democracia y no se aferren al poder.

"De todas formas, Buteflika está muerto. No hay ninguna prueba desde hace años de que siga vivo", proclama.

El nombre de Nekkaz aparece a menudo asociado a sustantivos poco amables: "bufón" o "payaso" suelen ser los más frecuentes.

Se queja de no ser tomado en serio por los medios de comunicación, pero no ofrece grandes pistas sobre su proyecto político, más allá de avanzar que su prioridad sería "instaurar un Estado de derecho que proteja a ciudadanos e inversores", lo que facilitaría la creación de empleo para jóvenes.

"¿Cuántos turistas vienen a Argelia pasando por agencias de viaje? ¡2.000 personas de media en los últimos 20 años! El régimen nunca ha querido turismo porque trae ideas nuevas", se indigna, y apunta a Turquía como un modelo para recibir "turismo cultural".

Tampoco se cansa de repetir que él, personalmente, está en contra de que las mujeres lleven el "niqab", pero seguirá peleando para que puedan hacer lo que ellas deseen.

Asegura que en 2013 defendió en Sudán a una mujer condenada a cien latigazos por no llevar el velo, o que el año pasado hizo lo mismo con otras 29 mujeres en Irán.

"En Europa no se acepta que un musulmán sea un militante universal de los derechos humanos. Somos sospechosos a la fuerza. En Argelia pago todas las multas de defensores de los derechos humanos, pero eso no interesa", afirma Nekkaz, quien recuerda que está casado con una estadounidense que no lleva velo.

Y no tiene reparo en salir al rescate del polémico teólogo islamista Tariq Ramadán, acusado por varias mujeres de agresiones sexuales: "No lo conozco personalmente, pero a ese hombre no le han dejado defenderse de acusaciones graves".