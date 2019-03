Nadal: "¿Jugar hasta los 39? Cuando tenía 26 no me veía jugando con casi 33"

Los Ángeles , 13 mar .- El tenista español Rafael Nadal, que se clasificó hoy para cuartos de final de Indian Wells, reconoció que "probablemente no" se ve jugando hasta los 39 años, pero reconoció que cuando tenía 25 años, tampoco se esperaba que fuera a seguir jugando "con casi 33", que cumplirá en junio.

A la pregunta de si se veía jugando con 37, 38 o 39 años, el mallorquín replicó: "Probablemente no, a día de hoy. Pero cuando tenía 26 o 25 años, en ese momento no me veía jugando con casi 33. Así que nunca se sabe".

Al balear también se le cuestionó sobre el gran protagonismo en el circuito de los jugadores veteranos, como es el caso de Roger Federer (37 años), Venus Williams (38) o Ivo Karlovic (40).

"Cuando esto ocurre, hay varios motivos. Lo primero, por supuesto, es que sientes una gran pasión por lo que haces. Lo segundo, puedes trabajar en la prevención de lesiones. Tratas al cuerpo de la manera adecuada. Y tercero, aún eres competitivo para ganar cosas importantes", indicó.

Nadal consiguió hoy el billete a los cuartos de final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, tras superar al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4 en una hora y 27 minutos.

Su rival en cuartos de final saldrá del partido entre el estadounidense John Isner y el ruso Karen Khachanov.

Si supera ese choque, su rival en semifinales podría ser el suizo Roger Federer.

Nadal también habló sobre la temprana eliminación de Novak Djokovic.

"La diferencia entre los tenistas no es muy grande. Nos separan pequeños detalles. Cualquier cosa puede pasar en este deporte, especialmente en este tipo de eventos que son disputados por los 50 mejores tenistas", apuntó.