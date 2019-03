Murillo defiende el trabajo serio del Gobierno en igualdad frente al "ruido"

Naciones Unidas, 13 mar (EFE).- Frente al "ruido" y la "corrosión del lenguaje" en torno al feminismo, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, reivindica el "trabajo serio" que está haciendo el Gobierno para consolidar derechos para las mujeres.

"Ante la proliferación de adjetivos, la corrosión del lenguaje, está el trabajo", asegura Murillo en una entrevista con Efe en el marco de las reuniones anuales de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer.

La secretaria de Estado considera que se vive un momento de "ruido" en torno a las cuestiones de igualdad, pero insiste en que el Ejecutivo no puede estar atento a "espectáculos" y debe centrarse en medidas como la ampliación de permisos de paternidad o que haya planes de igualdad en las empresas.

"Los Gobiernos responden trabajando, no opinan, no son prolijos en adjetivos. Cuando tienes sólo adjetivos no tienes ningún contenido detrás", apunta, preguntada por los distintos mensajes de partidos políticos en torno al Día Internacional de la Mujer.

Murillo considera que la prioridad es seguir consolidando "nuevos derechos" y recuerda que, una vez que el feminismo conquista objetivos, éstos son disfrutados por todos.

Al tiempo que da la bienvenida al hecho de que "todos los partidos hablen de feminismo", la secretaria de Estado urge a prestar atención a "qué tipo de definición está detrás de la palabra".

En ese sentido, asegura que le preocupa que "puedan desfigurarse términos que son emancipadores y que en ningún momento son términos avasalladores".

"El feminismo no avasalla. El feminismo coloca a las niñas y a las jóvenes en la misma posición ambiciosa de aspirar al mejor puesto si quieren en cualquier tipo de actividad o meta que ellas mismas se quieran plantear", recuerda.

Entre otras cosas, Murillo cuestiona el "feminismo liberal" que promueve Ciudadanos y asegura que es un "concepto que está amañado" y trata de "confundir".

Murillo, en todo caso, considera que España tiene "una sociedad muy madura" y capaz de responder a ciertas tendencias que buscan un retroceso en los derechos de la mujer.

"Confiamos en la madurez de una sociedad española democrática para que afronte este tipo de reacciones como algo muy particular, pero no general", apunta.

España, recuerda Murillo, se ha convertido en un "referente" internacional gracias por ejemplo a las movilizaciones del 8 de marzo o a un Gobierno con mayoría de mujeres.

En cuanto a las discusiones en la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer, Murillo asegura que la prioridad para el Gobierno es que a nivel global no haya un retroceso en derechos, concretamente en el reconocimiento de los diferentes tipos de familia o renunciando al concepto de género.

"Nos parece clave que apelar a la soberanía nacional no sea una coartada para cuestionar derechos que ya están adquiridos y correr cualquier riesgo de involución", subraya.

En ese sentido, destaca la importancia del mensaje de alerta dado por el secretario general de la ONU, António Guterres, que en los últimos días ha advertido repetidamente ante la reacción del patriarcado a las conquistas del feminismo.

Durante su estancia en Nueva York, Murillo tiene previsto participar en numerosos actos y discusiones y reunirse con representantes de Naciones Unidas y de distintos países.