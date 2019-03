Letrados dijeron a la Mesa que el decreto "a primera vista" es constitucional

Madrid, 13 mar (EFE).- Los letrados del Congreso han advertido durante la reunión de este miércoles de la Mesa de la Diputación Permanente de que, "a primera vista", el real decreto que iguala los permisos de paternidad y maternidad no implica "flagrante o palmaria" inconstitucionalidad, han señalado a Efe varias fuentes presenciales.

Fuentes que han puntualizado que esta consideración de los servicios jurídicos se ha transmitido "hasta en tres ocasiones".

Con todo, Ciudadanos, tal y como ha manifestado su diputado y vicepresidente primero, José Ignacio Prendes, ha pedido un informe que compruebe que efectivamente en el real decreto no hay colisión con la Carta Magna.

A la petición de este informe no se han negado los representantes del PP en la Mesa, Ana Pastor, que es la presidenta, y Alicia Sánchez Camacho, pero no porque duden de la constitucionalidad del decreto-ley, sino porque tienen por costumbre no impedir que se lleven a cabo si un grupo lo pide.

Ciudadanos considera que el real decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, aprobado en Consejo de Ministros hace dos semanas, afecta a la ley orgánica de igualdad.

Prendes ha defendido que un decreto-ley no puede cambiar una ley de esta índole y ha recordado una sentencia del Constitucional de 1986 en ese sentido.

Las dudas del grupo de Ciudadanos provienen en concreto del artículo 1 del decreto-ley, en el que se plantea la modificación de la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades de 2007.

El grupo socialista, por medio de su secretario general, Rafael Simancas, ha explicado que esos artículos que se plantea cambiar en el decreto afectan al contenido "ordinario" de la ley.

Con todo, los letrados redactarán un informe más completo y minucioso en el que analizarán el contenido del real decreto-ley y su compatibilidad con la Constitución.

Fuentes de la Mesa de la Diputación Permanente han precisado que ese informe será de carácter eminentemente "técnico" y estará destinado a probar que existe, si es que es el caso, "flagrante o palmaria inconstitucionalidad".

Lo que los letrados han transmitido este miércoles es que, por lo que han visto, no se da ese supuesto.