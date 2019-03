Jornada 16: La defensa del Diplocat y la primera petición de falso testimonio

Madrid, 13 mar (EFE).- La decimosexta jornada del juicio ha tenido como protagonistas a un representante de la Generalitat contra quien se ha pedido deducir falso testimonio, y a un antiguo responsable del Diplocat, que se ha esforzado en desvincular a la entidad del Govern y de cualquier pago relacionado con el 1-O.

LA FRASE DEL DÍA: "Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo relacionado con ningún referéndum", ha dicho el ex secretario general de Diplocat Albert Royo poco después de asegurar: "Nosotros no dimos ningún honorario a observadores internacionales".

LA IMAGEN DEL DÍA: La del presidente del tribunal, Manuel Marchena, con el Código Penal en la mano al tiempo que encendía el micrófono para advertir a un testigo de que el delito de falso testimonio se aplica no solo al que miente sino al que responde "con inexactitudes o respuestas evasivas".

Tras tomar unas notas, Marchena, sentado en el centro de un tribunal de seis jueces y una jueza, en una posición ligeramente elevada sobre resto, ha decidido intervenir a modo de advertencia ante una declaración poco consistente dadas las constantes evasivas del responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, a quien finalmente el fiscal ha pedido deducir falso testimonio.

EL PROTAGONISTA: Ha sido el ex secretario general de Diplocat Albert Royo, que ha venido preparado a su declaración como testigo con numerosos documentos para acreditar un testimonio en defensa de la independencia de Diplocat con respecto a la Generalitat y de cualquier acto que tuviese que ver con el referéndum.

Con apariencia serena y segura de sí mismo, Royo ha comenzado dando una clase magistral de los objetivos y la razón de ser de Diplocat hasta que se ha metido en un terreno algo más enfangado con facturas de por medio, que la Fiscalía relaciona con el trabajo de acción exterior de la Generalitat para el 1-O.

En su declaración, ha negado que Diplocat pagase a observadores internacionales y solo ha admitido que se financiaron "viajes internacionales" de parlamentarios que querían conocer "de primera mano la realidad catalana".

LA ANÉCDOTA: Por primera vez en el juicio, la Fiscalía ha solicitado que se deduzca falso testimonio a un testigo, Jaume Mestre, después de que ayer ya se viesen algunas discordancias entre las declaraciones de dos testigos relacionados con encargos de cartelería del 1-O.

Poco después de que Marchena hiciese su intervención advirtiendo al testigo y de que el fiscal Jaime Moreno diese "otra oportunidad" a Mestre y le volviese a formular preguntas ya contestadas con negativas, finalmente el Ministerio Público ha rechazado seguir preguntando y ha optado por solicitar que se le deduzca falso testimonio. Una petición que se resolverá en sentencia.

AGENDA: El juicio continúa mañana a las 10.00 horas con una de las declaraciones más esperadas, la del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, acusado de rebelión en la Audiencia Nacional y a quien algunos de los altos cargos policiales y del Ministerio del Interior acusaron de actuar en connivencia con el Govern.

Al estar investigado en otro procedimiento, Trapero podría negarse a declarar.