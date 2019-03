Hamilton buscará su sexto título en el 'Año I después de Alonso'

Sebring , 13 mar .- El inglés Lewis Hamilton, que el año pasado igualó las cinco coronas del argentino Juan Manuel Fangio, apunta a partir de este fin de semana, en Melbourne (Australia), a su sexto Mundial de Fórmula Uno, categoría de la que se despidió el año pasado el español Fernando Alonso, cuyo asiento en McLaren ocupará a partir de este año su compatriota Carlos Sainz.

Hamilton, de 34 años, lideró el quinto 'doblete' de Mercedes -que capturó los títulos de pilotos y constructores- en cinco años, en la decimoséptima y última campaña del doble campeón mundial asturiano, que durante ese periplo logró las 32 victorias que cuenta en toda su historia España, para la que logró, además, tres subcampeonatos, 97 podios, 22 'poles' y 23 vueltas rápidas.

HAMILTON YA SÓLO TIENE POR DELANTE AL 'KAISER'

Hamilton deshizo a su favor el empate a cuatro títulos que le unía al francés Alain Prost, exitoso en los años 80, y al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que lideró el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13) gracias al espectacular coche diseñado por el inglés Adrian Newey, el 'gurú' de la aerodinámica. Igualó a Fangio -fallecido en 1995 en Buenos Aires a los 84 años- y ya sólo tiene por delante en la lista histórica a Michael Schumacher.

El alemán, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a final de 2013 en los Alpes franceses, ganó sus dos primeros títulos en 1994 y 1995, con Benetton y junto al italiano Flavio Briatore, asimismo descubridor de Alonso para la F1.

El 'Kaiser' encadenó otros cinco títulos con Ferrari (2000-04), antes de ser destronado por el genio astur, que ganó sus dos Mundiales (2005 y 2006) con Renault.

FERRARI Y RED BULL, DE NUEVO PRINCIPALES RIVALES DE MERCEDES

Con un coche teóricamente mejor, Vettel no fue capaz de superar al espectacular campeón de Stevenage, desencadenando una crisis en la 'Scuderia', que lleva nueve años sin ganar ante su afición, en Monza -desde que lo hiciese Alonso, en 2010-; y que no gana el Mundial desde hace doce, gracias al finlandés Kimi Raikkonen. Tras 'intercambiar' volante con el monegasco Charles Lecrerc, Kimi correrá este año para Alfa Romeo (antigua escudería Sauber).

Ferrari prescindió del italiano Maurizio Arrivabene y el cargo de jefe del equipo más laureado de la historia de la Fórmula Uno lo ocupa ahora su paisano Mattia Binotto. En los test de pretemporada, en Montmeló (Barcelona), lideraron cuatro veces la tabla de tiempos y Vettel marcó el mejor crono de los ocho días. Mercedes, sin embargo, tampoco está tan lejos. Y Red Bull, que aún aspira a convertir al holandés Max Verstappen, de 21 años, en el más joven campeón de la historia, apunta alto con su nuevo motor, Honda.

UN MUNDIAL DE 21 CARRERAS QUE INCLUYEN ESPAÑA Y MÉXICO

El Mundial arranca este fin de semana en el circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne, una pista de 5.303 metros a la que el domingo está previsto que se den 58 vueltas, para completar un recorrido de 307,5 kilómetros. En la que este viernes -noche del jueves al viernes, en horario europeo- arrancan, con neumáticos de compuestos duro, medio y blando, los entrenamientos libres, que se completarán el sábado antes de la calificación, que ordenará la parrilla de la carrera dominical, cuya salida se dará a las seis y diez de la mañana, en horario peninsular español (05:10 horas GMT).

El Gran Premio de Australia será el primero de los 21 que integran el Mundial 2019, que se cerrará el 1 de diciembre en Abu Dabi y que incluye los de España, en Montmeló, el 12 de mayo; y México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, el 27 de octubre.

UN MONEGASCO PUEDE GANAR POR PRIMERA VEZ EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Charles Lecrerc, el mejor debutante el año pasado, dio el gran salto y esta temporada, con 21 años, pilotará un Ferrari, con lo que, a poco bien que funcione el coche, tendrá la opción de convertirse en el primer monegasco que gane el prestigioso Gran Premio de Mónaco, el próximo 26 de mayo.

El Mundial contará este año tres primerizos: el anglo-tailandés Alexander Albon, en Toro Rosso; y los ingleses George Russell y Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren.

SAINZ HEREDA EN MCLAREN EL VOLANTE DE ALONSO, QUE CORRE EL WEC

Tras haber logrado, durante sus primeras tres temporadas, más puntos que nadie en la historia de Toro Rosso, Sainz, de 24 años, compitió la pasada temporada, cedido por Red Bull, en Renault. Y a partir de ésta lo hará en una escudería en la que Alonso (37) -que disputa esta semana las 1.000 Millas de Sebring (EEUU), la sexta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que lidera- pasó durante los pasados cuatro años un auténtico calvario, pero que no deja de ser la segunda más laureada de la F1, por detrás de Ferrari.

El objetivo de 'Carletes' sigue siendo ser campeón del mundo, pero, de momento, se conforma, según explicó a Efe días antes de volar a Australia, con ir mejorando a lo largo de la temporada.

'CHECO' PÉREZ AFRONTA SU NOVENA TEMPORADA Y ESTRENA COMPAÑERO

El mexicano Sergio Pérez, de 29 años, afronta su novena temporada en la categoría reina, la quinta en su actual equipo, que a mediados del año pasado entró en concurso de acreedores y pasó a llamarse Racing Point después de ser adquirido por el padre del canadiense Lance Stroll, que reemplaza al galo Esteban Ocon y será el nuevo compañero de 'Checo', ocho veces en el podio desde que pilota en F1.

A pesar de los problemas que afrontó el año pasado, el bravo piloto tapatío -que los dos años anteriores había acabado el Mundial séptimo, por detrás de los tres equipos dominantes- concluyó octavo en la general; por lo que en 2019 buscará como mínimo volver a ser 'el mejor de entre el resto' ('the best of the rest', en inglés).

KUBICA VUELVE A SER PILOTO OFICIAL TRAS SU GRAVE ACCIDENTE

Robert Kubica, el único polaco que ha sido líder del Mundial y que el año pasado fue probador de Williams, vuelve a ser piloto oficial de Fórmula Uno, en el equipo que fundó Sir Frank.

Buen amigo de Alonso, el piloto de Cracovia había sufrido en febrero de 2011 un gravísimo accidente en el rally Ronde di Andora, en Italia, que frenó de golpe su sobresaliente trayectoria en F1, categoría en la que en 2008 ganó, a bordo de un BMW Sauber, el Gran Premio de Canadá.

Kubica, de 34 años, volverá a ser una de las atracciones del Mundial, a pesar de que todo indica que el año puede ser duro para la escudería de Grove, en la que formará pareja con el debutante inglés George Russell.