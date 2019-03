"Top girls", de Caryl Churchill: una guateque feminista en el Valle Inclán

Madrid, 13 mar (EFE).- La lucha contra la opresión del patriarcado es el nexo de unión de dieciséis mujeres que se juntan en una fiesta surrealista de los años 80 en "Top Girls", una obra de Caryl Churchill que estrenará el próximo viernes el Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Juanfran Rodríguez.

El Teatro Valle Inclán acogerá, por primera vez en España y hasta el 21 de abril, este texto que ha sido representado a menudo en Londres y Nueva York desde su estreno en 1982, cuando fue concebido como respuesta a la llegada al poder de Margaret Thatcher en Reino Unido (1979-1990).

Dieciséis feministas históricas de diferentes épocas, representadas por siete actrices (Huichi Chiu, Paula Iwasaki, Miriam Montilla, Manuela Paso, Macarena Sanz, Rosa Savioni y Camila Viyuela), se reúnen para cenar e intentar responder a una pregunta latente.

Esa pregunta, según ha explicado el director en rueda de prensa, es '¿queremos ejercer el poder de la misma manera que los hombres?'. Thatcher creía en el individualismo y en que si no tienes lo que deseas es porque no vales y no lo mereces, una idea que la autora del texto, socialista, consideraba perversa.

Según Rodríguez, la obra hará que el espectador se plantee cómo han evolucionado las oportunidades para las mujeres entre 1982 y 2019.

Toda la puesta en escena se apoya en la música, de tres compositoras que van desde la época medieval hasta autoras contemporáneas como Lili Boulanger (1883-1918) o Rebecca Clarke (1886-1979).

En un "caos organizado" se juega con la superposición coordinada de diálogos y se plantean temas como la conciliación de los cuidados y el trabajo fuera de casa de las mujeres, la violación, el maltrato "y otros temas que desgraciadamente están naturalizados", ha manifestado la actriz Miriam Montilla.

Manuela Paso, que interpreta a la empresaria de éxito que lidera la cena, Marlene, ha recordado que "esta obra es como La Casa de Bernarda Alba, una producción icónica que te gusta ver representada varias veces y por diferentes actrices, a lo largo de los años".

Las siete actrices han enunciado de forma unánime en rueda de prensa que "agradecen" y "les emociona" interpretar un texto en el que "mujeres con distintas trayectorias y procedencias, se juntan para charlar con toda naturalidad sobre ideas asociadas históricamente con "lo femenino", pero que no son realistas.

"Vamos a hablar de cuestiones actuales, que van a incomodar, no sabemos hasta qué punto la gente se levantará y se marchará de la sala", ha advertido Camila Viyuela, que interpreta a tres personajes.