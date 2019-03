Genesio: "El resultado es excesivo después de nuestra segunda parte"

Barcelona, 13 mar (EFE).- El entrenador del Lyon, Bruno Genesio, aseguró que el 5-1 que su equipo encajó frente al Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones fue "un resultado excesivo", sobre todo después de lo visto "en la segunda parte".

"Su primer gol es muy importante. Pese a todo hemos sabido levantar la cabeza, pero no puedo estar contento. Pienso que el resultado es excesivo teniendo en cuenta sobre todo lo que hemos hecho en la segunda parte", opinó.

Genesio no se pronunció sobre el penalti que Denayer cometió sobre Luis Suárez, acción que Messi aprovechó para adelantar a los azulgranas, aunque aseveró que "hubo jugadas raras".

"El VAR no sé para qué sirve. No he visto las imágenes y no quiero hablar demasiado de esto", admitió el preparador del equipo francés, que recalcó la capacidad de su equipo para tener contra las cuerdas al Barcelona.

"En el primer tiempo hemos sufrido muchísimo por la presión del Barça y no hemos sabido responder. Después hemos atacado mucho mejor, con nuestro juego, y hemos podido ir mucho más adelante. Hemos visto que dudaban con el 2-1, pero luego nos han marcado el 3-1 y han sellado el partido", valoró.

El preparador lionés elogió la actuación de Lionel Messi y la comparó con la que protagonizó el pasado martes Cristiano Ronaldo, capaz de llevar al Juventus a los cuartos de final de la 'Champions'.

"Cuando está a este nivel (Lionel Messi), casi no se le puede parar. Hemos hecho todo lo que hemos podido pero cuando está a este nivel de juego y de motivación es uno de los mejores de todas las épocas. Como hizo Ronaldo con el Juventus, ha empujado a su equipo", concretó.

Sobre el estado del guardameta de su equipo, Anthony Lopes, que sufrió un golpe en la cabeza en la primera mitad y tuvo que abandonar el partido, Genesio confesó que el jugador se desmayó.

"Anthony Lopes perdió el conocimiento. No quería salir, pero el médico me ha dicho que no teníamos que correr ningún riesgo. Está un poco k.o. y Veremos cómo evoluciona en las próximas horas".