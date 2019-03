Garbiñe Muguruza: "Espero con ganas jugar contra ella otra vez"

Los Ángeles , 13 mar .- La tenista española Garbiñe Muguruza, que se despidió este miércoles de Indian Wells tras caer frente a la canadiense Bianca Andreescu por 6-0 y 6-1, dijo que espera "con ganas" volver a enfrentarse con la joven revelación del torneo.

"Ella jugó muy bien desde la primera bola. Se veía muy fresca y muy confiada. Creo que hoy mi nivel no fue tan bueno como los días anteriores, obviamente. Luché por encontrar una manera de cambiar las cosas, porque ella mantuvo un nivel muy alto todo el tiempo", afirmó la hispano-venezolana.

"Estuvo muy acertada en todos sus tiros, liderando mucho con la derecha. No sabía mucho sobre ella, pero está jugando muy bien. Espero con ganas jugar contra ella otra vez y ver cómo voy a jugarle", agregó.

La española suma 215 puntos con los que ascenderá probablemente al puesto 17 de la clasificación mundial. Muguruza tiene dos torneos más sobre cemento antes de volver a Europa para preparar la temporada de tierra batida.

Su siguiente parada será el Abierto de Miami, que deja Cayo Vizcaíno y estrena hogar en el estadio Hard Rock de los Miami Dolphins de fútbol americano de los Dolphins.

Cerrará la gira sobre cemento en Monterrey (México) durante la primera semana de abril, donde defiende corona.

"Ha sido una buena semana a pesar de este resultado, y voy a seguir trabajando para ver cómo hacerlo mejor. Me sentí bien aquí y jugué buenos partidos. Me voy con buena energía", sostuvo la ex número uno del mundo.