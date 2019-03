Eyenga asegura que no pudo dormir tras la canasta fallada en Andorra

Madrid, 13 mar (EFE).- El alero congoleño del Montakit Fuenlabrada Christian Eyenga admitió que no pudo dormir tras la canasta que falló en los últimos segundos ante el Morabanc Andorra y que le habría dado la victoria al equipo fuenlabreño (89-88).

"Le di muchas vueltas, por eso luego he hablado mucho con el entrenador porque me dijo que en el viaje de regreso me había visto muy preocupado y triste. La verdad es que no pude dormir la noche tras el partido", reconoció Eyenga en declaraciones ofrecidas por el club fuenlabreño.

El explosivo exterior del Fuenlabrada aseguró que le "duele mucho" la derrota por "cómo se escapó" el partido. El equipo madrileño llegó a ganar de doce en el tercer cuarto (51-63) pero vio cómo la remontada local les dejaba sin la victoria.

"Buena sensación por el juego, pero la derrota nos jodió a todos. Pero bueno, hay que seguir porque estamos en el buen camino", apuntó Eyenga, después de la grave derrota encajada en casa la jornada anterior ante el Divina Seguros Joventut (74-106).

Eyenga y sus compañeros afrontarán a un rival muy complicado en su regreso al Fernando Martín el próximo sábado, un Valencia Basket que forma parte de las "doce finales" que según el congoleño tendrán hasta el final de temporada, una lucha por evitar el descenso del que solo les separa un puesto y una victoria.

"Para nosotros los doce partidos que restan son doce finales. Valencia es un equipo fuerte que viene en buena dinámica, pero para nosotros cada partido es una oportunidad de sumar a la que no vamos a renunciar", señaló el espectacular alero africano.

Para el jugador, el estilo del nuevo entrenador José Ramón 'Jota' Cuspinera, "encaja bien" en su juego, por lo que está "muy contento" y "aprendiendo mucho".

En este sentido, Eyenga es optimista sobre sus posibilidades contra el Valencia. "Pienso que podemos ganarlo si jugamos a buen nivel", finalizó.