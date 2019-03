Eguaras: "El partido contra el Elche es determinante, casi una final"

Zaragoza, 13 mar (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Iñigo Eguaras ha declarado este miércoles que el partido del próximo sábado contra el Elche C.F. es "determinante, casi una final" y en el que el conjunto aragonés tiene que lograr la victoria si quiere salir de la zona baja de la clasificación cuanto antes.

El equipo 'blanquillo', después de un empate y tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, vuelve a estar cerca de los puestos de descenso, a cuatro puntos, situación que ha disparado las alarmas y que convierte el enfrentamiento con el conjunto ilicitano como un partido de obligada victoria para no ver empeorada su situación.

"Estamos viendo que hacemos buen juego, buen fútbol pero que no metemos goles y nos los meten muy fácil y al final al jugador esto le hunde un poco. Tenemos que dar un plus todos, juntarnos, hacernos fuertes como equipo y también cuenta un poco la suerte porque llegamos muchas veces al área y si no metemos tendremos que llegar más, así que es cuestión de calidad y de efectividad", ha apuntado.

El jugador navarro ha asegurado que el miedo no ha entrado en el vestuario por esta situación y que el equipo está "con muchas ganas" de estar en una posición tranquila y que la mejor manera es sacar los tres puntos en un partido "tan vital" como el de este sábado.

Eguaras ha lamentado que aunque el equipo juega bien no gana y que los resultados siguen siendo negativos: "desde fuera se ve que el equipo juega bien pero en las áreas estamos siendo muy débiles, que es lo que nos está lastrando durante todo el año por lo que tenemos que darle un giro a eso. Tenemos que entrenar y ser más fuertes en las áreas para poder salir de ahí porque visto el juego que estamos haciendo el equipo está con ganas y con fuerza para seguir adelante".

Sobre los problemas para defender las acciones a balón parado, el centrocampista ha señalado que es un tema de "concentración" pero que también influye la actitud de cada jugador.

"No puede ser que en las dos últimas jornadas se nos hayan escapado los puntos en el balón parado. Tenemos que darle una vuelta a la situación y hacernos más fuertes o hacer que los rivales saquen menos jugadas a balón parado", ha destacado.

El mediocentro ha desvelado que hasta que el Real Zaragoza no salve "más o menos" esta situación no quiere hablar sobre su renovación porque considera que primero está el club y sus compañeros y que, en ese sentido, está "bastante tranquilo".