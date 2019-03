"Déjate llevar", de Leticia Dolera, irá al festival de series de Cannes

París, 13 mar (EFE).- La serie "Déjate llevar", creada por la actriz y directora Leticia Dolera junto al intérprete y guionista Manuel Burque, es una de las diez producciones internacionales escogidas por el jurado del festival Canneseries para la competición oficial de su segunda edición.

La ficción que la actriz ha creado para Movistar+, y cuyo primer capítulo será proyectado durante la muestra de Cannes, que se celebrará del 5 al 10 de abril, fue rodada en mitad de una sonada polémica, cuando la actriz Aina Clotet denunció públicamente a Dolera por haber prescindido de ella por estar embarazada.

La creación de la barcelonesa retrata la historia de "tres mujeres que atraviesan una crisis vital" y consta de ocho episodios, señaló el festival este miércoles al anunciar en París las series nominadas.

"Déjate llevar" competirá con las alemanas "How to Sell Drugs Online (fast)" y "Bauhaus - A New Era", la japonesa "Junichi", la noruega "Magnus", las belgas "Studio Tarara" y "The Twelve", la israelí "Nehama", la británica "The Feed" y la rusa "The Outbreak".

Todas ellas optarán a las estatuillas de esta competición que se celebra en paralelo al mercado MIPTV, uno de los mayores puntos de encuentro de la industria televisiva, aunque Canneseries abre gratuitamente sus puertas al gran público para la proyección de estas series, que todavía no han sido estrenadas.

La organización anunció la composición del jurado, formado por el creador suizo Baran Bo Odar ("Dark"), que lo presidirá; los actores británicos Emma Mackey ("Sexeducation") y Stephen Fry ("La vívora negra"); la intérprete italiana Miriam Leone ("Non uccidere"); el director canadiense Katheryn Winnick ("Vikingos") y el compositor francés Rob ("Oficina de infiltrados").

El festival abrirá con el estreno mundial de la serie francesa "Vernon Subutex", basada en la novela de Virginie Despentes y protagonizada por Romain Duris.

A ella le seguirán otros lanzamientos en exclusiva como las británicas "Beecham House" y "Years and Years", protagonizada por Emma Thompson; las estadounidenses "NOS4A2", "The Rook" y "Now Apocalypse".

Canneseries dedica un premio especial en la categoría de formatos cortos, al que han sido nominadas, entre otras, dos producciones argentinas, "Noche de Amor", de Agustina y Pedro Levati, y "Los Mentirosos", de Alejandro Jovic.