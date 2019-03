CTA defiende que "el VAR ha aumentado el patrimonio del acierto del árbitro"

Las Rozas , 13 mar .- El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, aseguró que "el patrimonio del acierto de los árbitros ha aumentado con el VAR", que trabaja "con el objetivo que no se escapen tarjetas rojas o penaltis sin intervenir", pero no con el de intervenir "para crear un debate nacional".

"Los datos así lo corroboran, en Primera división y Copa del Rey en 76 ocasiones el patrimonio del acierto ha aumentado. Una vez cada poco más de tres partidos gracias a esta ayuda se han solucionado errores. En 270 partidos de liga más los de la Copa hemos detectado jugadas en que deberíamos haber intervenido porque el error era suficientemente claro, pero no lo hemos hecho por ese principio de mínima interferencia. En alguna lo hemos hecho y estamos rozando ese listón de intervención", comentó.

Durante un foro sobre la utilización del VAR en la Ciudad del Fútbol, Velasco Carballo insistió, junto al árbitro internacional Alberto Undiano Mallenco, en que la máxima de que éste debe intervenir "cuando el error es suficientemente claro y manifiesto" es un aspecto en el que se tiene "que ir afinando"

"Llevamos 27 jornadas de Liga. Hay veces que ponemos el listón de intervención muy alto porque la máxima del VAR es mínima interferencia, máximo beneficio. Eso fue lo que nos dijeron. El árbitro no puede ir a consultar la pantalla por una duda y el protocolo no lo ha cambiado la IFAB", aclaró ante la pregunta de si podría modificarse esto próximamente.

En su opinión, por ser una plataforma tecnológica, el VAR va a permitir explorar nuevas formulas de emplearla" y aventuró que los fueras de juego "se harán de otra manera, con reconocimientos más automáticos, más precisos", igual que para faltas dentro o fuera del área, casos de gol o no gol y el propio monitor en el terreno de juego "que también se podrá hacer de otra manera",

Cuestionado por un futuro uso de la tecnología en la línea de gol en España, como hacen competiciones como la Liga de Campeones, Velasco Carballo explicó que "es competencia" de laLiga" y defendió la designación de Estrada Fernández como VAR del Getafe-Valencia tras su actuación en el duelo de Copa zanjado con polémica entre ambos equipos. "Es la persona adecuada", dijo.

"Tenemos unos árbitros acostumbrados a aguantar la presión. Los árbitros españoles son una roca, tienen una fortaleza mental superior a la de cualquier ser humano. El esfuerzo didáctico del CTA no lo ha hecho ningún país del mundo, hay mucha gente que lo explica bien y hay personas a las que no les importa, solo les interesa alimentar polémicas", añadió.

Velasco insistió que a los árbitros "nadie les ha preguntado si estaban a favor del VAR" y que su uso lo decidió el mundo del fútbol. "A los que no les gusta yo les respeto, no queremos convencer a nadie, pero si no te gusta y no lo quieres es un problema porque va a existir en el fútbol".

Undiano Mallenco habló de las dificultades de la adaptación al sistema y de las dudas que los propios árbitros tenían sobre su uso en España hace un año cuando empezaban a prepararse para ello.

"El mundo del fútbol ha entendido que iba a aportar más justicia y nosotros estamos encantados. Como es mi última temporada al principio decía qué es esto, pero ahora me está dando cada vez más pena retirarme. Ha sido algo muy positivo, ha venido para quedarse, no tiene vuelta atrás y es para felicitarse de que en el fútbol español estemos como estamos", apuntó.

También el seleccionador y responsable de fútbol femenino, Jorge Vilda intervino en el foro donde consideró que "implantar" el VAR en el Mundial de Francia de este año "sería una gran noticia", porque permitiría un campeonato "con decisiones mucho más justas"

"Con VAR o sin él el trabajo de las arbitras está siendo excelente, pero cada decisión es muy importante para el devenir de la selección, así que si lo tenemos bienvenido sea", añadió antes de que el periodista Isaac Fouto hablara de la dificultad de hacer pedagogía sobre el VAR en los medios y de que Jesús Corrales se refiriera a la sesión del Congreso Mundial del Fútbol de Barcelona que dirige el mes que viene con la participación de los responsables de arbitraje de la FIFA y la UEFA.