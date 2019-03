El Defensor pide aclarar criterios de empadronamiento de hijos de divorciados

Madrid, 13 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado que se unifiquen los criterios de empadronamiento de menores cuando los progenitores están separados o divorciados.

Tras constatar que "muchos ayuntamientos tramitan de manera diferente las inscripciones padronales en estos casos", el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para reforzar la protección de los menores cuando son empadronados por un solo progenitor.

La institución ha indicado en un comunicado que ha recibido quejas de padres que denuncian que los empadronamientos no se están realizando con las garantías legales necesarias para proteger a los menores.

El Defensor ha destacado que el aumento de las custodias compartidas ha hecho que cada vez más un único padre solicite la modificación padronal aportando una declaración jurada asegurando que ostenta la guarda y custodia del menor.

También ha subrayado que los gestores del padrón han de hacer frente a situaciones difíciles, como que la guarda y custodia del menor no esté confiada a uno de los padres, pero tampoco repartida en periodos equilibrados.

El Defensor del Pueblo ha pedido al Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) que aclare las dudas y unifique las prácticas dispares,

Entre esas dudas que debe despejar, ha continuado, se encuentra qué hacer cuando el progenitor solicitante no aporta acuerdo o conocimiento del otro progenitor, no acredita que ostenta la custodia en exclusiva o no aporta la sentencia judicial que establece el lugar de empadronamiento.

Asimismo, ha pedido que se clarifique cómo actuar cuando no hay acuerdo entre los progenitores que tienen custodia compartida y uno de ellos quiere modificar el domicilio.

Por último, Fernández Marugán ha reclamado que se establezca cómo actuar cuando se tramite una solicitud en la que se aprecie que el progenitor actúa de mala fe aportando datos inexactos o sentencias que han sido modificadas. En este caso, el Defensor considera que debería aumentarse la asunción de responsabilidad de los progenitores.