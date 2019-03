El David Aguilar, talento mexicano en SXSW: Me gusta la posición de antihéroe

Los Ángeles, 13 mar (EFE).- Siempre a contracorriente y con una atractiva y singular mezcla de géneros y de temáticas dentro de los cantautores, el mexicano El David Aguilar, que participa estos días en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin, en EE.UU., dijo a Efe que se siente a gusto en "la posición de antihéroe".

"Antes le hacía feo a la palabra 'cantautor', pero después como que siento que los motes o lo que uno termina por ser te lo da la gente (...) Los cantautores que atufan a lavanda, a ron, con sus papeles leyendo las letras, en los bares, como una cosa romántica, en algún momento me causaban repulsión, pese a que yo venía de ahí", explicó por teléfono.

"Pero ahora le di la vuelta y ya es muy raro que algo me disguste en un sentido simbólico. Me da igual. Siento que soy un poco trovador o cantautor, pero también con un lado roquero... Ahora solo me interesa ir avanzando para poder comunicar cosas que quiero comunicar a través de la música, tenga el vestido o el nombre que sea. La posición de antihéroe me gusta si es así", dijo.

Tras actuar la semana pasada en Casa México, un evento sobre tecnología en SXSW, El David Aguilar (Culiacán, México, 1983) formará parte hoy de Sounds from México, un concierto en Austin en el que estará acompañado por Fer Casillas, Comisario Pantera, Akil Ammar, Tony True and the Tijuana Tres y L3ON.

"Uno viene aquí a descubrir bandas y talento emergente (...) Y Austin es una ciudad que, de la mano del festival, se ha venido perfilando para ser una capital de la música en vivo", comentó.

Con un saludable desdén por las fronteras estilísticas y una gran finura en la composición, El David Aguilar, una de las novedades más asombrosas de la canción latina reciente, se consagró con el álbum "Siguiente" (2017), por el que fue nominado a cuatro Latin Grammy como un seguidor aventajado de músicos alérgicos a las etiquetas como Jorge Drexler.

Pero su recorrido no ha sido un sprint de última hora, sino más bien una carrera de fondo que comenzó en Sinaloa y que empezó a despegar en Ciudad de México en 2004.

"En algún momento me clavé en el universo del cantautor y empecé a hacer canciones y a tocar en bares y cafecitos -afirmó-. Y cuando menos lo pensé ya estaba en un rol de cantautor".

"Obviamente, es más fácil coordinar toda la cosa logística cuando eres uno. A veces pienso que los cantautores terminan siendo tales más por una cosa práctica", ironizó.

En "Siguiente", El David Aguilar combinó, junto a invitados como Natalia Lafourcade o Caloncho, delicias románticas como "Meteorito", travesuras lingüísticas como "Desordenada Canción La", nostalgias roqueras como "Era mi abuelo" y boleros pausados como "Terca".

"Exploro muchas músicas que están a mi alcance y el hilo conductor es mi melodía, mi letra, pero no importa que sea reggae, folk, jazz, funk, trova, ranchero, lo que sea", señaló, antes de restar importancia a la necesidad de que un disco sea coherente de principio a fin.

"Yo lo denomino antiálbum porque mi objetivo último a perseguir no es el disco, es la canción. Y ya después yo hago la colección. Tiene ese sentimiento de los discos quemados (grabados, piratas) de los años noventa, que igual venía un tipo de sonido y luego venía otro tema que no tenía sentido", indicó.

"Yo no conseguiría ni queriendo esa brusquedad, porque el hilo conductor es mi voz y mis letras, pero estoy cómodo con que sea, hasta cierto punto, aleatorio", indicó un músico que, además de Drexler, citó como referentes a Kevin Johansen, José González o Paulinho Moska.

Interesado en que "el trasfondo musical" no se limite a cuatro acordes de guitarra sino que sea "un poco más sofisticado" y "medio profundo", trasteando tanto con las texturas como en el ritmo, El David Aguilar también apuntó que busca letras concretas y alejadas de la abstracción.

"Es algo difícil de explicar, pero busco que tengan una solidez a nivel conceptual, que vaya de algo la letra. Nunca me han gustado las canciones vagas. Me gusta que la canción reclame cierta realidad por sí misma", destacó.

Por otro lado, El David Aguilar se refirió a la "surrealista" pero muy positiva experiencia de haber participado en los Latin Grammy viniendo del "underground".

"Me gusta no haber ganado. Más bien, peco de optimista porque hasta de ser mártir uno saca provecho", bromeó.