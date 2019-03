Conseller afirma que Puigdemont representa los derechos políticos en Europa

Barcelona, 13 mar (EFE).- El conseller de Política Digital y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha afirmado este miércoles que el expresidente catalán Carles Puigdemont representa "los derechos políticos" en Europa y se ha mostrado convencido de que dará "una sorpresa" en las próximas elecciones europeas.

Puigneró ha hecho referencia en una conferencia coloquio a las próximas elecciones europeas y a las opciones del expresidente de la Generalitat, que encabezará la candidatura de Junts per Catalunya.

Preguntado por las expectativas electorales de Puigdemont en unos comicios como los europeos con circunscripción única en España, el conseller ha avanzado que habrá "una sorpresa", dando a entender que su candidatura podría recibir un número destacado de votos fuera de Cataluña.

"Alguien se encontrará con alguna sorpresa y verá que Puigdemont representa la voluntad y lo que son los derechos políticos", ha señalado.

En esta línea, ha calificado como "una vergüenza" que se cuestione la posibilidad del expresidente de la Generalitat, huido en Bélgica, de volver a España si es elegido eurodiputado.

"Me parece perfecto que vuelva. Cómo es posible que a una persona libre, con sus derechos políticos, no se le facilite esta opción. Es una vergüenza. Los derechos políticos no están garantizados en España. Ahora hay que ver si están garantizados en Europa. Europa aquí se la juega", ha aseverado.