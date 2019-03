Las conductoras usan mas el cinturón, que salva 7.000 vidas al año en Europa

Madrid, 13 mar (EFE).- Las conductoras tienen una mayor percepción de peligro en el coche que los hombres y por ello utilizan más el cinturón de seguridad, un elemento que salva alrededor de 7.000 vidas al año en Europa.

No obstante, el 20 por ciento de los españoles todavía no hace uso de este accesorio de seguridad vial, según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del informe ?¿Qué saben los españoles sobre el cinturón de seguridad??, presentado hoy por el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) y realizado por la psicóloga María Tortosa con el objetivo descubrir el conocimiento de los españoles sobre este elemento.

Según el estudio, basado en una encuesta a 810 conductores con permiso de conducir B, ocho de cada diez conductores que utilizan el cinturón lo hacen por razones de seguridad y solo un 2,47 % lo usa para evitar las multas.

El informe revela que en la última década el uso del cinturón de seguridad ha aumentado por parte de todos los ocupantes de los vehículos, pero especialmente por parte de los conductores.

Según Tortosa, esto se debe a un cambio de mentalidad, porque antes ?muchos usuarios usaban el cinturón para evitar una sanción y no por su seguridad?, y ha achacado este cambio a las campañas de concienciación y a la formación en escuelas y empresas.

En cuanto a las diferencias entre géneros, la psicóloga ha señalado que las mujeres perciben más el riesgo de sufrir un accidente que los hombres y, por tanto, ellas generalmente hacen mayor uso del cinturón.

El informe recoge también los datos referidos a los sistemas de retención infantil, según los cuales casi tres cuartas partes de los encuestados saben que estas sillas especiales deben acoplarse a la altura del niño y no a su edad, algo que ha calificado de ?muy positivo?, ya que el 75 % de los fallecimientos de menores en la carretera se ha debido a la falta de sujeción de los niños.

Según Tortosa, el cinturón de seguridad es el elemento de sujeción pasiva más vital del vehículo, en tanto que los airbags y reposacabezas son ?sus complementos? y en ningún caso sus sustitutos, algo que conoce casi el 95 % de los encuestados por CEA.

No obstante, no solo hay que utilizar el cinturón sino que hay que saber cómo. ?Legal no es sinónimo de seguro?, es lo que ha dicho Tortosa para hablar de pinzas y almohadillas, elementos que utilizan algunas personas para evitar sentirse incómodas y que la psicóloga ha desaconsejado.

Los resultados de la encuesta, ha dicho, son esperanzadores y positivos, pero ha insistido en que ?queda mucho por avanzar? porque hay suficiente información sobre seguridad vial como para ?no exigir responsabilidades?.

En este sentido, la subdirectora de Formación y Educación Vial de la DGT, María Lidón, ha comentado que el camino que hay que seguir ahora es ?avanzar en la concienciación más allá de la obligatoriedad?, porque ?según datos europeos al año se salvan unas 7.000 vidas por el uso del cinturón?.

Lidón ha señalado que hay que hacer especial hincapié en el uso de este elemento en trayectos cortos y vías urbanas, algo que las policías municipales saben y en lo que colaboran.

Para concluir su intervención, Lidón ha lanzado una pregunta a los asistentes, entre los que estaba el director general de la Fundación CEA, Fernando José González: ?¿De verdad merece la pena seguir arriesgándonos y no usar algo tan sencillo como el cinturón de seguridad??.