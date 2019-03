¿Un fin de ciclo en el Atlético?

Madrid, 13 mar (EFE).- El Atlético de Madrid se despertó este miércoles eliminado de la Liga de Campeones tras encajar un 3-0 en Turín ante el Juventus después de un 2-0 favorable en el Wanda Metropolitano, y con dudas sobre si vive un fin de ciclo, si los refuerzos fueron los adecuados o si la temporada está ya finalizada.

La eliminación en una 'Champions' que ilusionaba sobremanera esta temporada, con la final el 1 de junio en el estadio rojiblanco, con el equipo apeado de la Copa del Rey por el Girona y con el Barcelona como líder sólido de LaLiga Santander a siete puntos, han dado rienda suelta a los interrogantes para los aficionados rojiblancos.

El primero y de mayor enjundia radica en si este Atlético de Madrid vive un fin de ciclo. No parece que lo sea en lo relativo al entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, artífice de los últimos siete años en los que los rojiblancos han levantado siete títulos y llegado a dos finales de Liga de Campeones.

El entrenador argentino, que sí pidió un tiempo de reflexión cuando perdió la segunda final europea, la de Milán en 2016 ante el Real Madrid, ha renovado su contrato hace apenas un mes con la entidad rojiblanca hasta junio de 2022, por lo que su continuidad parece asegurada y, por lo tanto, también su ciclo.

Sin embargo, algunas líneas del actual conjunto rojiblanco sí pueden vivir un final de etapa por la salida de futbolistas importantes, particularmente la línea defensiva, una de las que peor paradas salió en el duelo en el Juventus Stadium, donde el conjunto local convirtió en gol tres de sus cuatro tiros a puerta.

Al menos dos de los tres jugadores con más peso de la actual defensa rojiblanca, de los que estaban en la plantilla a la llegada de Simeone al vestuario rojiblanco en diciembre de 2011, podrían estar disputando su última temporada.

Son los casos del uruguayo Diego Godín, que podría recalar en el Inter de Milán italiano, y el brasileño Filipe Luis, que estuvo a punto de salir el pasado agosto y acaba contrato esta temporada. También acaba contrato Juanfran Torres, otro de los que estaba en el Atlético en 2011, que ha recibido una oferta por un año más.

En caso de salir Godín y Filipe, solo Juanfran y Koke Resurrección permanecerían de la plantilla de la primera temporada de Simeone, y del equipo campeón de la Liga 2013-14 solo sobrevivirían ellos junto al central uruguayo José María Giménez y el delantero hispanobrasileño Diego Costa, pretendido por la Superliga china.

No obstante, tienen contrato de larga duración piezas clave en el centro del campo como Koke y Saúl Ñíguez (2024 y 2026, respectivamente) y el delantero francés Antoine Griezmann (2023). Otra pieza clave a la que el Atlético persigue renovar es el portero esloveno Jan Oblak, que se mostró hace un mes dispuesto a ello.

Una pregunta adicional es si los fichajes de esta temporada, en la que el Atlético ha gastado más de 125 millones de euros en contrataciones sin contar el importe de la cesión del delantero Álvaro Morata, han estado a la altura.

Las contrataciones de esta temporada fueron las del francés Thomas Lemar, Rodrigo Hernández, el croata Nikola Kalinic, el colombiano Santiago Arias, Jonny Castro (cedido y luego vendido al Wolverhampton inglés), el argentino Nehuén Pérez, el portero Antonio Adán, el portugués Gelson Martins (cedido al Mónaco) y Morata.

De ellos, cuatro fueron titulares en Turín: Arias como lateral derecho, Rodrigo en el centro del campo, Lemar como interior izquierdo y Morata como delantero.

Lemar no tuvo buen partido ni en defensa ni en ataque, y su temporada está alejada de lo esperado por él dada la inversión realizada (70 millones de euros). Tampoco aportó mucho Morata en el ataque, más allá de un cabezazo al borde del descanso que se marchó alto por poco, aunque lleva tres goles en solo siete partidos.

Arias, tampoco acertado en Turín, ha dado buenas sensaciones en ataque pero no tan buenas defendiendo. Rodrigo fue de lo más salvable del Atlético en Italia, aunque ha tenido puntos bajos durante la temporada. Entre los que no jugaron, Kalinic ha cumplido en sus pocas oportunidades (cuatro goles) y Nehuén no ha debutado.

En todo caso, el Atlético tiene por delante dos meses de temporada con LaLiga Santander como único objetivo. Siete puntos le separan del Barcelona con 33 aún en juego y pendiente de su visita al Camp Nou el 6 de abril, la última 'final' que tiene para intentar seguir optando al título, la única ambición que le queda ya para la presente temporada.