Castro: "El resultado de la ida no es bueno, pero hay que intentar ganar"

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, ha admitido, en la víspera del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa que su equipo disputará el jueves en Praga ante el Slavia, que "el resultado en la ida", 2-2, "no es bueno pero hay que intentar ganar y pasar a cuartos".

"Estoy convencido de que el viernes estaremos en el bombo porque los resultados fuera en Liga no son buenos pero en Europa derrotamos a un equipo como la Lazio", aseguró Castro a su llegada a la capital checa al frente de la expedición sevillista.

Para Castro, "el objetivo no es otro que ganar la competición fetiche" del Sevilla, en la que "el equipo se transforma", por lo que no contempla "otra cosa que no sea hacer un buen partido y pasar la eliminatoria" que se ha complicado porque "no hubo suerte" en el encuentro disputado en Sánchez-Pizjuán.

El dirigente utrerano espera que se repita la actuación del domingo contra la Real Sociedad, cuando "había que ganar y se ganó" gracias al "acierto que en otros partidos fue esquivo"; y señaló que ve a su entrenador, Pablo Machín, "con ganas de hacer historia" un año después de "ganar el campo del Manchester United" en esta misma ronda de la Liga de Campeones.

José Castro recalcó que la plantilla "atesora calidad, eso nadie lo puede discutir", pues había "hecho una muy buena primera parte de temporada", aunque luego se sumió en una crisis que "ha sido dura para todos", si bien él considera que ha sido "racha de resultados más que de juego" con excepciones como ante el Celta, donde el Sevilla jugó rematadamente mal".

El mandatario blanquirrojo no quiso referirse a posibles renovaciones como la del delantero francés Wissam Ben Yedder, a quien "le quedan dos temporadas" de contrato; ni la del mediapunta Pablo Sarabia, que "ya dijo que ahora los temas personales" deben quedar "aparcados".