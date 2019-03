Artistas británicos en tiempos del Brexit en Conde Duque

Madrid, 13 mar (EFE).- Ni celebración, ni funeral. Esa es la actitud de los artistas británicos que actuarán del 28 al 31 de marzo en el festival de escena contemporánea "No sleeep till Brexit. We are still Here", un ciclo "para tender puentes mientras se levantan muros", según el director del Conde Duque, Miguel Oyarzún.

El festival, planificado para coincidir con la salida anunciada de Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de marzo, se ha encontrado con el segundo rechazo al acuerdo con la UE y "ante la incertidumbre que esto plantea", la codirectora del Conde Duque, Isla Aguilar, ha asegurado que es "justo" el momento de traer a esos artistas: "No sabemos qué pasará después".

"Todos hacen trabajos que dinamitan fronteras artísticas y conceptuales", ha explicado la vitoriana Iara Solano, miembro de la compañía de artes vivas y teatro experimental Sleepwalk Collective, que comisaría el encuentro junto a su compañero británico Sammy Metclafe, y que presentan también en Conde Duque su obra "Domestica", entre el 14 y el 16.

Sobre el componente político del festival Solano considera que "abrir este espacio para el diálogo aquí y ahora es ya un acto político", y Metclafe añade que "no se trata solo de una programación política, aunque también, sino que es una excusa para traer a artistas británicos para que colaboren con artistas locales".

"Intentamos elegir piezas con lenguajes menos conocidos", ha destacado Metclafe sobre el ciclo experimental que arranca con "This is how we die", un monólogo sobre el amor depravado y la ultraviolencia, y "Oh Europa", una instalación participativa que recoge canciones de amor que se recopilarán en un programa de radio en directo con esas piezas, "Radio Europa".

Le acompañan también "Cock and Bull", un trabajo en el que tres mujeres se hacen eco de la retórica gubernamental sobre el Brexit, y "The Flipbuster", en el que doce mujeres hablan durante una hora cada una.

En "Lookout" los adultos pueden mantener conversaciones sobre el futuro con niños y niñas intérpretes de escuelas primarias de Madrid, mientras que en la "Oficina de donaciones de historias de amor" pueden donar historias de amor reales para crear un archivo que pueda ser usado por aquellas personas que necesiten casarse para obtener asilo o residencia.

"Aunque haya mucha incertidumbre hay una cosa cierta: la cultura no conoce fronteras" ha subrayado Andy Mackay, director del British Council, centro colaborador del festival que culminará con "20 instrucciones para una conversación productiva", una reflexión conjunta entre artistas y público sobre el futuro que se aproxima.