Arranca la campaña de carreras nocturnas en Dos Hermanas

Dos Hermanas , 13 mar .- El denominado Gran Hipódromo de Andalucía, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, acoge este mañana la primera de sus siete reuniones de primavera con horario nocturno, desde las 21.30 horas.

Las jornadas se prolongarán el 28 de marzo, 11 y 25 de abril y 9, 23 y 30 de mayo, siempre en jueves, y en ellas se disputarán de 35 carreras de purasangres y se distribuirán 249.600 euros en premios.

En la inauguración, la prueba mejor dotada (5.000 euros para el propietario del vencedor) será la cuarta, la Lototurf, sobre 1.500 metros y reservada a los ejemplares de tres años que no hayan ganado. Once son los aspirantes y con una clara favorita, "Octavia Minor", segunda en su presentación en España, en la arena del Real Club Pineda de Sevilla.

El jockey checo Václav Janácek será el encargado de guiar a la pupila de Guillermo Arizkorreta, preparador que suma cinco triunfos en las dos últimas semanas.

Muy jugado también estará "Son Bou" en la carrera de apertura, en la misma distancia y con montas de jinetes aficionados, en su caso la de Diego Sarabia. Destaca por nivel en un lote de tan sólo cuatro unidades.

Las otras tres citas de la noche, tres hándicaps, no cuentan a priori con tan evidentes favoritos. "Shades of Mist", con el sevillano Ignacio Melgarejo, y "Jarocho", con el venezolano Efraín Arguinzones, parecen las mejores opciones en la segunda carrera. "Queen of Marmelade", igualmente con Melgarejo, y "My Ferloma", con el portugués Dinis Ferreira, gustan en la tercera. "Rischiatutto", con el luso Ricardo Sousa, y "Orri", con Melgarejo, en la de cierre.