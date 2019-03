Alonso cree que es "casi imposible" que el WEC "se decida antes de Le Mans"

Sebring , 13 mar .- El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que el viernes intentará reforzar, con el Toyoya TS050 Hybrid, su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC), dijo a EFE este miércoles en el circuito estadounidense de Sebring (Florida) que cree que "es casi imposible que" el certamen "se decida antes de Le Mans".

El WEC, que lideran Alonso y sus compañeros con 102 puntos, cinco más que el otro Toyota -el 7, que pilotan el inglés Mike Conway, el argentino José María 'Pechito' López y el japonés Kamui Kobayashi- se completará en su 'Súper-temporada' que arrancó en 2018, con la repetición de las dos primeras carreras disputadas: las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) y las 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Veremos. Ojalá se puede decidir antes, pero con el sistema de puntuación y 38 puntos en Le Mans es prácticamente imposible que se abra esa distancia", opinó Alonso, al ser cuestionado por Efe este miércoles en Sebring.

"Podíamos haber tenido la posibilidad de llegar con la ventaja suficiente, seguramente, con la victoria en Silverstone (Inglaterra, donde ambos Toyota fueron descalificados, por irregularidades en el fondo plano) y en Shanghái -donde la estrategia de la escudería benefició al otro coche nipón-, que no pudimos", opinó.

"Pero ahora mismo, tal y como está de apretado, es prácticamente imposible que el Mundial se decida antes de Le Mans", declaró a Efe el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, que explicó también que se marcha justo después de correr las 1.000 Millas de Sebring, por lo que no parece posible que pueda ver por televisión el Gran Premio de Australia, que abrirá el Mundial de Fórmula Uno el próximo domingo.

"Vuelo el sábado por la noche a casa, a Lugano, en Suiza. Y ahí estaré una semana hasta que me pase por España unos días. No sé si podré ver la carrera, porque aterrizo en Milán sobre las siete de la mañana, que es la hora de la carrera", explicó a Efe Alonso. "Si encuentro alguna tele, sí, pero no creo", añadió.