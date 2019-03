AESA ve como una "hipótesis" un problema de diseño en el Boeing 737 MAX

Madrid, 13 mar (EFE).- La directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, ha señalado que la medida europea de prohibir los vuelos del Boeing 737 MAX "está alineada con que pudiera haber un problema de diseño", aunque ha reconocido que es una hipótesis y que la prioridad es la seguridad.

En declaraciones a EFE, Maestre ha apuntado que en España todavía no hay ninguna compañía que use este modelo de avión y que, en estos momentos, no hay ningún Boeing 737 MAX volando en el espacio europeo.

En este sentido, se ha mostrado confiada en que el desarrollo de la investigación abierta tras el accidente de Etiopía en el que murieron 147 personas avance "muy rápido".

"La prioridad para la comunidad internacional es la seguridad de los pasajeros y se trabaja en esa línea", ha insistido Maestre, que ha recordado que desde España se está en permanente contacto con las autoridades europeas europeas y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Tras el anuncio de EASA de suspender todos los vuelos del modelo 737 MAX 8 del fabricante estadounidense Boeing y de su hermano el MAX 3 tras el accidente del pasado domingo y como "medida preventiva", Maestre cree que su vigencia dependerá del curso de la investigación, que está en una fase "muy preliminar".

"Es una medida preventiva porque datos aún no tenemos", ha agregado.

Junto a la decisión de la agencia europea, numerosos países han prohibido también los vuelos del Boeing 737 MAX como China, Omán, Etiopía, Australia, Singapur, Indonesia, Mongolia, Nueva Zelanda, India, Uzbekistán, Guinea Ecuatorial, Tailandia, Egipto, Líbano, Emiratos Árabes Unidos o Turquía.

No se ha sumado Estados Unidos, que tiene a Boeing como compañía de bandera y que no ha prohibido el vuelo de este modelo al entender que no hay "ninguna base" para dejarlo en tierra.

Casi 700.000 pasajeros con origen o destino en algún aeropuerto español viajaron en 2018 en un Boeing 737 MAX 8, el 0,26 % de los más de 263 millones de pasajeros que se contabilizaron en el conjunto del año, según datos de Aena.