Víctor García, sin labor definida, no estará en el banquillo junto a Martínez

Las Palmas de Gran Canaria, 12 mar (EFE).- El grancanario Víctor García, hasta ahora técnico del Herbalife, no estará en el banquillo junto al nuevo entrenador de la entidad isleña, Pedro Martínez, según este ha anunciado este martes.

"Víctor es un gran amigo y uno de los nuestros, y esta mañana ha estado en el entrenamiento con toda naturalidad, aunque no va a estar junto a mí en el banquillo, porque necesita tomar un poquito de distancia. Él seguirá trabajando para el club y cuento con él, pero también quiero que se sienta cómodo en lo que haga", ha señalado Martínez.

El nuevo entrenador jefe del Herbalife Gran Canaria ha elogiado la figura de su predecesor en el cargo, que aún no tiene una función definida.

"Víctor es una persona muy centrada y creo que lo estaba haciendo bien, con unas propuestas tácticas correctas. Si sacamos la temporada adelante, obviamente él tendrá que ver, ya que con Víctor y Salva Maldonado se ganaron partidos. Espero que con la suma de todos solventemos una temporada que se ha complicado muchísimo", ha manifestado.

Martínez ha opinado, en todo caso, que actualmente lo mejor es que García no comparta banquillo junto al resto del cuerpo técnico de la entidad.

"Ahora mismo, es mejor que Víctor no esté en el banquillo. A mí me parece que es una buena decisión, que no la he tomado yo. De todos modos, sí quiero conocer lo que piensan los restantes miembros del cuerpo técnico y los jugadores, e incluso conozco la opinión de Salva Maldonado, que para mí tiene muchísimo valor", ha revelado.

Pedro Martínez, que tiene contrato hasta final de temporada y con posibilidad de prorrogarlo por una más, ha indicado que está centrado exclusivamente en lo que ocurra en el vigente curso, y considera que es "una tontería" hablar de futuro, porque resta energía para el presente.

"Yo he venido hasta mayo, porque honestamente creo que tengo algunas soluciones para intentar ayudar a los jugadores a mejorar. El momento es muy complicado, pero tengo la mejor de las voluntades para ayudar y no pienso en nada más que en llegar al mes de mayo. Luego nos miraremos a las caras y veremos qué pasa", ha dicho.

Por otra parte, el nuevo entrenador del Herbalife ha afirmado que él no es el posible "salvador" del equipo, y que espera que todo el mundo sume, pues de lo contrario se perderá mucha energía por el camino, como cree que ya ha ocurrido en algún momento de este curso.

"Desde el cariño que le tengo a este club, me ha parecido que hay un exceso de negatividad en torno al mismo por parte de mucha gente, especialmente de los aficionados, sobre todo a principio de temporada, y eso no ha ayudado y ha influido en cosas que han pasado después", ha comentado.