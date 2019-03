Valverde: "No arriesgaremos con Dembéle; si no está bien, no jugará"

San Juan Despí , 12 mar .- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este martes que no arriesgará con Ousmane Dembélé, duda para el encuentro de Liga de Campeones ante el Lyon por una elongación en un bíceps femoral.

"Esta tarde veremos cómo está y decidiremos, pero si no está bien no entrará en la lista. Es verdad que es un partido definitivo, pero no podemos arriesgarnos a perder un cambio de antemano", advirtió Valverde.

El Barça recibe al conjunto francés tras el 0-0 de la ida, un resultado que, según Valverde, "no beneficia a ninguno de los dos equipos, porque habría que ir a la prórroga".

Sin embargo, tiene claro que el Lyon no especulará con el resultado y buscará marcar al menos un gol en el Camp Nou: "Tienen jugadores rápidos y potentes, están acostumbrado a llevar la iniciativa en su Liga y eso no se puede cambiar de un día para otro. Imagino que sabrán el valor de marcar un gol fuera de casa e intentarán explotarlo".

En ese sentido, Valverde recordó las eliminaciones de Real Madrid y PSG en octavos. "Eso demuestra que puede haber sorpresas y que debemos tener el máximo respeto por el Olympique Lyon, que es un gran equipo que querrá ganar, como nosotros", indicó.

Además, recordó que "cualquier resultado de los que hizo el Lyon en la fase de grupos le beneficiaria, porque no perdieron ningún partido y todos sus empates fueron con goles".

El preparador extremeño alertó de la presencia del media punta Nebil Fakir, que no pudo jugar la ida: "En el último tercio es decisivo, porque tiene remate, uno contra uno y un gran disparo desde media distancia. Es el jugador franquicia de ellos, el más importante y el que, cuando están un poco atascados, se descuelga para poder participar más".

En cualquier caso, Valverde admitió que "existe un ánimo y una concentración especial por ser la 'Champions'" y que el Camp Nou lo comprobará mañana.

El entrenador del Barcelona espera una atmósfera especial de gran noche europea, aunque tiene claro que deben ser sus jugadores los primeros en generarla: "El público, de entrada, va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer que nos empujen, enganchar a la gente".

Pero más allá de todo eso, para Valverde, la clave para superar la eliminatoria pasa por que su equipo genere el mismo fútbol que generó en Lyon. "Si mañana creamos la mismas ocasiones que en el partido de ida, pasamos seguro", sentenció.