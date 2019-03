Trasladan a los menas de Castelldefels e identifican alguno de los agresores

Barcelona, 12 mar (EFE).- Los 35 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que estaban alojados temporalmente en la casa de colonias Cal Ganxo de Castelldefels (Barcelona) fueron trasladados anoche a otro centro, mientras que los Mossos han identificado ya a alguno de los agresores que irrumpieron en la casa el pasado sábado.

Así lo ha afirmado hoy el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, en una entrevista en Catalunya Radio, donde ha reconocido que el ataque que sufrieron los jóvenes MENAS tiene "un trasfondo racista", pese a que la alcaldesa de Castelldefels atribuyó ayer el ataque a una pelea entre jóvenes.

"Estamos ante unos hechos gravísimos, no sólo por el ataque del sábado, sino porque el domingo se repitió una concentración ante la casa, en unos hechos que tienen connotaciones racistas, aunque a partir de aquí la investigación de los mossos y la fiscalía ya decidirá si son delitos de odio o no", ha declarado El Homrani.

Según el conseller, no se trató de una simple pelea entre jóvenes: "Entraron en un centro de menores, que es el equipamiento de personas más vulnerables que gestionamos desde el departamento, con la cara tapada, tirando piedras y con palos pegaron a los menores y a los profesionales, a los educadores y al personal de seguridad. No podemos edulcorar eso", ha recalcado.

El Homrani ha confirmado que, aunque no hay ninguna persona detenida, si hay "algunas personas identificadas" y ha explicado que el traslado de los menores se ha adelantado dos días respecto a la fecha prevista -el centro donde estaban es una casa de colonias con compromisos para acoger escolares- "porque los chicos están muy tocados".

El conseller ha explicado que el suceso del sábado comenzó cuando un grupo de los Menas salió acompañado por educadores al pueblo y tres de ellos se separaron del grupo y se acercaron a un grupo de jóvenes que estaban haciendo botellón para pedirles un cigarrillo.

"Y aquí hay diversas versiones; unos dice que les llaman 'moros de mierda', hay una discusión y, a partir de aquí, los jóvenes suben y entran en el centro", ha dicho el conseller, que ha recordado que Cal Ganxo es "un centro de emergencia, de primera estancia".

El Homrani ha dicho que la Generalitat no pretende "criminalizar a los vecinos de Castelldefels, pero ha añadido: "lo que no podemos hacer es edulcorar, no podemos dejar pasar una situación así de grave".

Ha informado asimismo de que su departamento se personará como acusación particular: "son menores de edad tutelados por nosotros y es nuestra responsabilidad legal, moral y ética", ha dicho.