Puigdemont se compromete a regresar si es eurodiputado pese a dudas jurídicas

Barcelona, 12 mar (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que prevé encabezar la candidatura de JxCat al Parlamento Europeo, se ha comprometido este martes a regresar a Cataluña si es elegido eurodiputado, aunque la operación está rodeada de dudas jurídicas.

Dos días después de anunciarse que liderará la lista de JxCat para las elecciones europeas del 26 de mayo, Puigdemont ha lanzado un mensaje al electorado catalán y a las autoridades españolas, para advertir de su intención de dejar su "exilio" en Waterloo (Bélgica) y volver a Cataluña con la "inmunidad" que, a su juicio, le conferiría la condición de eurodiputado electo.

Ya en vísperas de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, Puigdemont dijo desde Bélgica que estaba dispuesto a "correr el riesgo" de volver a España si ganaba los comicios, pese a la orden de detención que pesaba sobre él.

Ahora, Puigdemont vuelve a amagar con su regreso, esgrimiendo la protección que, según sus cálculos, le daría la Eurocámara.

Puigdemont ha recalcado en RAC1 que ahora mismo es "un ciudadano absolutamente libre en la Unión Europea" y goza de "todos los derechos políticos", que tiene "intactos", por lo que en su opinión "no hay ni un solo argumento jurídico que pueda habilitar al Estado español a impedir que sea candidato".

Suponiendo que pueda presentarse como cabeza de lista de JxCat a las europeas, Puigdemont tampoco ve impedimento para poder tomar posesión del acta de eurodiputado ante la Junta Electoral, ya que en su opinión "no necesariamente" debe personarse "físicamente" allí.

Una vez conseguida el acta de eurodiputado, "yo vuelvo" a Cataluña, ha afirmado, porque "el Parlamento Europeo garantiza la inmunidad", lo que "permitiría perfectamente este escenario".

"La inmunidad a todos los efectos comienza en el momento en que eres elegido, y tienes un tiempo para perfeccionar tu acta, con la toma de posesión efectiva de tu cargo. Desde el momento en que el Gobierno español comunica los resultados de las elecciones, que es lo que dice el reglamento del Parlamento Europeo, la inmunidad funciona", ha apuntado.

Los planes de Puigdemont pueden chocar, sin embargo, con el criterio de la Junta Electoral Central (JEC).

Según fuentes parlamentarias en Madrid consultadas por Efe, si tras las elecciones europeas Puigdemont no se persona "físicamente" ante la sede de la JEC, que es el Congreso de los Diputados, para tomar posesión del acta, la JEC remitirá a la Eurocámara una lista de eurodiputados en la que no figurará su nombre, porque habrá incumplido un "requisito indispensable", por lo que no dispondrá de la inmunidad que esgrime para volver a Cataluña.

El anuncio de Puigdemont ha cogido por sorpresa a ERC, que para las europeas prevé presentar como cabeza de cartel a su presidente, Oriol Junqueras, ahora preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

El alcaldable de ERC por Barcelona, Ernest Maragall, ha pedido "verificar" si legalmente el concepto de inmunidad parlamentaria permitiría a Puigdemont regresar a Cataluña sin ser detenido.

"Hay que ver si esto tiene suficiente base jurídica, yo no soy un experto", ha admitido Maragall, "pero lo que sí recuerdo es la escena de que, cuando yo fui elegido eurodiputado, tuve que ir a Madrid personalmente al acto de toma de posesión del acta".

La CUP ha advertido a Puigdemont de que "las falsas promesas" afectan negativamente "a la credibilidad" del independentismo.

Desde la oposición, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha tachado a Puigdemont de "mentiroso compulsivo" al afirmar que regresará, algo que "ya ha dicho muchas veces".

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha advertido a Puigdemont de que si vuelve a España deberá presentarse "ante la justicia", porque "es un fugado".

La portavoz del grupo parlamentario PSC-Units, Eva Granados, ha afirmado que Puigdemont parece no vivir "en este mundo", mientras que la portavoz adjunta de Catalunya en Comú Podem, Marta Ribas, ha señalado: "Esto ya se lo hemos escuchado otras veces".