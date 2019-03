Nico Rodríguez deja de ser director deportivo del Getafe

Getafe , 12 mar .- El asturiano Nicolás Rodríguez, que llegó al Getafe en junio de 2018, ha dejado este martes de ser director deportivo del club madrileño, según informó con una carta de despedida en la web oficial del club.

Nico Rodríguez ha trabajado en el Getafe junto al entrenador José Bordalás, al que ya conocía de su etapa en el Alcorcón. En el equipo madrileño, el director deportivo asturiano vivió grandes éxitos como el 'Alcorconazo' al Real Madrid en la Copa del Rey de 2009, el ascenso a Segunda de 2010 y las promociones para subir a Primera de 2012 y 2013.

Tras salir del Alcorcón, Nico Rodríguez trabajó en Las Palmas, Sporting de Gijón y Albacete, club en el que estuvo la última temporada hasta su llegada a Getafe.

"Puedo decir que me voy sabiendo que hemos cumplido los objetivos que se me marcaron a mi llegada, algo que me satisface enormemente ya que incluso se ha superado con creces. Tengo la tranquilidad de saber que este equipo seguirá una temporada más en Primera y eso me hace estar más que ilusionado", declara Nico en su comunicado de despedida.

"Me siento orgulloso de esta gran plantilla, y tengo el convencimiento de que se van a conseguir grandes objetivos impensables a principio de temporada. Agradezco de corazón al presidente por la oportunidad que me ha brindado y espero que todo acabe con el mejor resultado posible. Ha sido un placer reencontrarme con Bordalás y me ha demostrado su capacidad de hacernos mejores a todos", concluyó.