Enagás prevé disponer de 1.400 millones de euros para inversiones hasta 2023

Madrid, 12 mar (EFE).- Enagás ha estimado que dispondrá de aproximadamente 1.400 millones de euros para inversiones en los próximos cuatro años, de acuerdo al plan estratégico de la compañía presentado este jueves y que se desarrollará entre 2019 y 2023.

A esta cifra hay que añadir la entrada de Enagás por 524,7 millones de euros en el accionariado de la estadounidense Tallgrass Energy, con un 10,93 % del capital social de la compañía.

Además, el consejo de Enagás ha aprobado la disponibilidad de 266 millones de euros para futuras inversiones en la compañía y se reserva la opción de hacerse con un 3,52 % adicional de Tallgras, si se cumplen ciertas condiciones por 74 millones de euros, ha informado el presidente de la compañía, Antonio Llardén.

El consejero delegado de la compañía, Marcelino Oreja, ha asegurado que, tras la inversión en Tallgrass, no se plantean ninguna inversión en el corto plazo.

De los 1.400 millones de euros estimados para futuras inversiones, 435 millones corresponden al arbitraje con Perú por la cancelación del proyecto de gasoducto adjudicado a un consorcio del que era parte Enagás y que esperan se resuelva en unos tres años.

Tras la operación, la agencia de calificación crediticia Standard and Poor's ha rebajado la nota de Enagás a BBB+ (aprobado alto) por el aumento de la deuda que conlleva la operación, si bien el presidente de la compañía ha manifestado que los niveles de deuda no son excesivos y que la rebaja efectuada no supone "una pérdida de confianza" de la agencia.

Asimismo, el nuevo plan estratégico contempla repartir aproximadamente 2.000 millones de euros en dividendos con un peso creciente de las filiales, que en 2023 podrían tener un peso del 40 % en el dividendo.