Los ecologistas valoran el giro ambiental del Gobierno pero piden más avances

Madrid, 12 mar (EFE).- Las principales organizaciones ecologistas han aplaudido el "cambio de rumbo" capitaneado por el Gobierno en los grandes temas ambientales, pero han admitido que los avances "son insuficientes" en asuntos como la lucha contra el cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido esta mañana en el Palacio de la Moncloa a los representantes de SEO/BirdLife, Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, con los que ha abordado cuestiones relativas a la descarbonización, el impulso a las renovables, la movilidad sostenible, el desarrollo rural, la biodiversidad o la salud.

En declaraciones a Efe, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, ha agradecido que los temas ambientales "están por fin en la agenda del Gobierno", pero ha recordado que "no habrá transición ni ecológica ni justa si nos centramos en una mera transición energética y dejamos atrás la biodiversidad".

En su opinión, "las políticas del siglo XXI para ser sociales tienen que atender a los grandes riesgos ambientales" y no se puede desatender a la biodiversidad en un país "que es el más biodiverso de Europa".

"La biodiversidad puede ser perfectamente la aliada para ganar la ambición climática y puede ser la herramienta que sirva de palanca para devolver la dignidad al campo", ha subrayado la directora de SEO/BirdLife, quien ha lamentado que el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se haya reducido más de un 90 por ciento desde su creación en 2007.

Además, ha valorado la biodiversidad como "garantía de salud" y en este sentido ha expresado el apoyo de las cinco organizaciones ecologistas al plan de salud y medio ambiente que elabora el Ministerio de Sanidad.

El coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha explicado a Efe que el Gobierno está avanzando en un borrador de este plan, que es "una vieja reivindicación nuestra", pues contiene aspectos relacionados con el ruido, la contaminación, los pesticidas, la radiación, los disruptores endocrinos o la calidad de vida urbana.

"Es un plan de primera magnitud que es increíble que no lo tengamos todavía, la relación entre salud y medio ambiente es innegable y por eso hemos pedido a Sánchez que sea una de sus prioridades", ha explicado.

Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace, ha destacado el "cambio de rumbo" del Gobierno en materia climática, pero ha reconocido que el Marco Estratégico de Energía y Clima -que se encuentra en proceso de información pública- "no es suficientemente ambicioso y no nos hace cumplir con el Acuerdo de París".

"Si con un presidente comprometido y una ministra que conoce el tema en profundidad hemos alcanzado sólo un 20 por ciento de reducción de emisiones, este país tiene un problema", ha aseverado Rodríguez.

Los ecologistas han trasladado también al Gobierno la urgencia de actualizar el Plan de Acción de Calidad del Aire y que sea homogéneo en toda España, porque "la ciudadanía está alarmada por la contaminación y la situación ha cambiado mucho con respecto al plan en vigor", ha señalado el líder de Greenpeace.

Ha pedido que en el medio rural "no se simplifique el debate con si queremos o no caza o toros, porque el problema es mucho más complejo" y sobre fiscalidad ambiental, ha subrayado que "no puede haber una transición ecológica si los impuestos no se distribuyen de forma equitativa y aplicando el principio de quien contamina paga".