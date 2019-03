Los conservadores tendrán libertad de voto sobre un "brexit" no negociado

Londres, 12 mar (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, dijo este martes que la bancada conservadora gozará de libertad de voto para pronunciarse el miércoles en el Parlamento sobre si quiere un "brexit" no negociado con la Unión Europea (UE).

La "premier" ratificó hoy que mañana se producirá esa votación en la Cámara de los Comunes, después de que su acuerdo sellado con Bruselas fuera rechazado por 391 votos en contra y 242 a favor.

Si los diputados votan por salir de forma no negociada del bloque comunitario, May señaló que esa se convertirá en "la política del Gobierno".

Pero, en el caso de que los parlamentarios descarten salir de forma abrupta, el jueves podrán votar sobre si quieren una prórroga del "brexit".

May matizó que esa extensión no "resuelve el problema" al que se enfrenta el Reino Unido y recordó que la UE no solo tendrá que dar su visto bueno de forma unánime, sino que también querrá saber para qué solicita más tiempo el Parlamento.

La primera ministra explicó que la UE querrá saber si ese aplazamiento se produce porque el Reino Unido quiere revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual el país debe abandonar la Unión el 29 de marzo, si es para celebrar un nuevo referéndum o si quieren una salida con otro acuerdo.

"Esto son opciones a las que la cámara debe ahora enfrentarse", señaló.

Por su parte el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, indicó que el Parlamento debe "unirse" alrededor de una propuesta que pueda negociarse, en referencia a los planes de su formación para el "brexit".

Corbyn manifestó que May "ha dejado correr el reloj" y sugirió que podría ser el momento de celebrar elecciones generales.