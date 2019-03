Carolina Marín da el salto a la universidad

Villanueva de la Cañada , 12 mar .- La onubense Carolina Marín, vigente campeona olímpica de bádminton, complementará su actividad deportiva con el estudio a partir del curso 2019-2020.

Marín, que actualmente se encuentra trabajando para superar una grave lesión, llevará a cabo el Ciclo Formativo de Grado Superior en Dietética que imparte la Universidad Alfonso X el Sabio tal como se ha anunciado en un acto celebrado en dicho centro educativo.

Durante el mismo comentó: "Doy gracias a la Universidad Alfonso X el Sabio, creo que vamos a hacer un buen trabajo en equipo. El haber apostado por mí, siendo la primera deportista en esta universidad, es un lujo. Compartimos valores y es muy importante. Esperemos trabajar juntos en buen camino".

"Al final, en el deporte tienes que cuidar mucho la alimentación. Siempre me ha interesado. Aparte de que quiero ayudar a las personas creo que a día de hoy me va a ayudar también a mí misma, me va a permitir saber qué cosas me vienen mejor que otras", señaló en cuanto a su elección.

La deportista estuvo acompañado por su entrenador Fernando Rivas y por Jesús Núñez Velázquez, presidente de la UAX. Este comentó: "Eres una gran deportista. Eres ejemplo en el deporte y estamos muy orgullosos de tenerte aquí".

"Carolina representa los valores de nuestra universidad que se basan en el esfuerzo para llegar al éxito, en la ambición para llegar a donde uno quiera y la confianza en uno mismo", agregó ante los medios.

Asimismo detalló: "Es un acuerdo de apoyo total a Carolina. En el aspecto académico podrá tener todo el proceso académico al que pueda llegar y tendrá la universidad abierta para todos los estudios que quiera realizar. Por otra parte tendrá todos los apoyos materiales y económicos que la universidad pone a su disposición para que continúe haciendo deporte y tenga el liderazgo en su disciplina".