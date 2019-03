Bolsonaro espera que se identifique a inductores del asesinato de concejala

Río de Janeiro, 12 mar (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este martes que espera que la Policía identifique a posibles inductores del asesinato de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, después de que se anunciase la detención de dos sospechosos como autores materiales de ese crimen.

"Espero que la investigación realmente haya llegado de hecho a ellos, si es que fueron los ejecutores, pero, más importante, a quien mandó matarla", afirmó el mandatario ultraderechista en Brasilia tras su encuentro con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

La Policía Civil del estado de Río de Janeiro aclaró que, tras el arresto este martes de los dos sospechosos de participar en el asesinato como autores materiales, la investigación proseguirá para determinar si hay otros autores o si hubo inductores.

Según el jefe de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro, Giniton Lages, ya está en marcha una segunda fase de la investigación para determinar la motivación del crimen, si fue política, y si los autores practicaron el homicidio por cuenta propia o si recibieron órdenes o financiación de terceras personas.

La concejala y el conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes, fueron asesinados hace casi un año, el 14 de marzo de 2018, en una calle del centro de Río de Janeiro.

Franco era una mujer negra, lesbiana, procedente de una favela, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de las minorías, por lo que su crimen provocó gran indignación en Brasil y condenas en el exterior.

Según la Policía Civil, uno de los dos detenidos este martes, el agente jubilado de la Policía Militarizada Ronnie Lessa, es sospechoso de haber sido el autor de los disparos que mataron a la concejala, muy crítica con los abusos policiales.

El otro detenido, Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años y quien había sido expulsado de la Policía Militarizada, está acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el brutal crimen.

Al ser interrogado sobre la divulgación de fotografías en las que aparece al lado de Vieira de Queiroz, Bolsonaro dijo que tiene "miles" de fotografías al lado de policías de todo Brasil.

En una rueda de prensa celebrada horas antes en Rio, el comisario Giniton Lages había confirmado que Lessa vive en una residencia en la misma urbanización de Bolsonaro en Río de Janeiro y que los hijos de ambos tuvieron una relación sentimental, pero descartó cualquier relación del presidente con el caso.

"Eso no fue confirmado y no fue objeto (de la investigación). El hecho de vivir en la urbanización de Bolsonaro, no dice mucha cosa para la investigación. Imaginábamos que esa vinculación iba a salir (en los medios) pero él no tiene una relación directa con la familia Bolsonaro. No detectamos eso", afirmó.