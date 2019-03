Bennett: "Era la última oportunidad al esprint y tuve fuerzas"

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El irlandés Sam Bennett (Bora), ganador de la tercera etapa de la París Niza, se mostró contento por haber aprovechado la "última oportunidad para el esprint" en la presente edición, cortando así la racha victoriosa del holandés Dylan Groenewegen.

"Hoy me encontré mucho mejor y lo debía aprovechar porque tal vez se trataba de la última opción al esprint. Mis compañeros lo hicieron muy bien porque me colocaron en el lugar idóneo gastando las menos energías posibles", afirmó.

El corredor irlandés nacido en Wervik (Bélgica) hace 28 años logró su tercera victoria de la temporada, después de una etapa en la Vuelta a San Juan y otra en el Tour de los Emiratos.

"Groenewegen estuvo superfuerte los últimos días, creo que es imbatible, pero tuve las piernas mal las pasadas etapas. No sé si se debió a que pasé del calor al frío, ya que no he estado entrenando en invierno. Sabía que estaba en forma y tenía que seguir intentándolo", añadió.