Barnier avisa al Parlamento británico de "ilusión" de transición sin acuerdo

Bruselas, 12 mar (EFE).- El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, advirtió este martes al Parlamento británico de que no se haga la "peligrosa ilusión" de que el Reino Unido podrá beneficiarse de una transición tras salir de la UE si no hay un acuerdo sobre la retirada.

"Escuchando el debate en la Cámara de los Comunes. Parece que hay la peligrosa ilusión de que el Reino Unido puede beneficiarse de una transición en ausencia de un acuerdo de retirada", comentó Barnier a través de la red social Twitter.

"Déjenme ser claro: la única base legal para una transición es el acuerdo de retirada. Si no hay acuerdo de retirada quiere decir que no hay transición", añadió el político francés.

El Parlamento británico debe pronunciarse hoy sobre el acuerdo de salida de la UE pactado entre Londres y Bruselas, al que se ha añadido un nuevo instrumento legalmente vinculante y que da más garantías a las dos partes sobre la salvaguarda irlandesa, acordado este lunes por la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

May admitió hoy durante el debate en la Cámara de los Comunes que la salida del Reino Unido de la Unión puede no llegar a materializarse si los diputados no votan a favor del acuerdo del "brexit".

La política conservadora esgrimió que el "divorcio" británico de la UE, fijado para el próximo 29 de marzo, "podría estar perdido".

Por su parte el Grupo de Investigación Europea (ERG, por sus siglas en inglés), integrado por diputados conservadores euroescépticos, manifestó también este martes que "no puede recomendar" apoyar el acuerdo del "brexit".

Según el equipo legal de este grupo, los documentos adicionales acordados entre Londres y Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea no cumplen con los cambios legalmente vinculantes que exigía el Parlamento británico.