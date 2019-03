Artadi, dispuesta a ser alcaldesa si hay "interferencias" que apartan a Forn

Barcelona, 12 mar (EFE).- La consellera Elsa Artadi, que será la número dos de JxCat a las elecciones municipales en Barcelona, ha asegurado que, si ganan los comicios, pondrán "toda la energía" para que el exconseller Joaquim Forn sea el próximo alcalde de la ciudad, pero si hay "interferencias" que lo impidan ella tomará el relevo.

"Si se hace una interferencia para evitar que esto pase (la elección de Forn como alcalde), estamos preparados y yo estoy preparada para hacer el relevo. Él no lo querrá demorar, pero pondremos toda nuestra energía para que sea él" quien pueda asumir el cargo de alcalde, ha afirmado Artadi, en su primer acto como candidata de JxCat, acompañada de la número tres de la lista, Neus Munté, y la esposa de Forn, Laura Masvidal.

Artadi ha recalcado que Forn "es el cabeza de lista y tiene que ser el próximo alcalde de Barcelona, pero lo que no estaremos tampoco es ocho meses para formar alcaldía en Barcelona".

Según Artadi, "si la justicia fuera justa, Forn tendría que salir absuelto" y, por lo tanto, no quedaría inhabilitado y, en caso de ser el candidato más votado, podría acceder a la alcaldía de Barcelona.

"Pero tenemos más confianza en nuestra candidatura que en la justicia española", ha recalcado Artadi, que no ha detallado cómo se articulará la participación de Forn en la campaña electoral de las municipales del 26 de mayo.

Para Artadi, "Barcelona siempre ha sido una ciudad defensora de los derechos, las libertades y las causas justas. Y nos parece que, este 2019, que un preso político encabece una candidatura tiene todo el sentido".

Más allá de las cuestiones relativas a la candidatura de Forn, la aún portavoz del Govern ha dedicado la mayor parte de su intervención a cargar contra la "crisis de gestión" que dejan a su juicio los cuatro años de gobierno de Ada Colau.

"No vale decir que queremos acoger y cerrar los CIE si después no puedes hacer nada. No vale decir que quieres defender el derecho a decidir y no mover un dedo por el 1-O. Y no vale decir que el derecho a la vivienda es para todo el mundo y después dedicarte a confrontar instituciones", ha agregado.

En este sentido, Artadi ha remarcado que el Ayuntamiento de Barcelona tiene que ser "leal" al resto de instituciones, especialmente en el resto de localidades del área metropolitana, en vez de "encerrarse en sí misma" y ponerse "de espaldas al mundo".

Antes de la intervención de la consellera, Masvidal ha leído una carta escrita por Forn desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que defiende que Artadi encarna los cuatro atributos que quiere para su gobierno y para la ciudad: "ambición, rigor, diálogo y liderazgo".