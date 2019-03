Xabi Prieto: "Confío en que la Real pueda pelear por estar en Europa"

Madrid, 11 mar (EFE).- Xabi Prieto, ex jugador de la Real Sociedad, deseó que el conjunto vasco pueda pelear hasta el final de la presente temporada por disputar la que viene competiciones europeas.

"Los números ahí están, el equipo ha mejorado. Está cerquita de Europa y yo confío en que pueda pelear por estar en Europa estas últimas jornadas", dijo antes de entrar en la 'VI Cena Pirata' que organiza el futbolista Esteban Granero y en la que los fondos irán destinados a la fundación 'CRIS contra el cáncer'.

Prieto lamentó sin embargo la derrota sufrida en Sevilla la última jornada: "La Real estaba compitiendo muy bien. Es cierto que venía de una derrota contra el Atlético pero venía de una racha muy buena y a pesar de llegar en igualdad al descanso, luego no consiguieron un buen resultado. Hay que pasar página. Llega el Levante y hay que tratar de ganar el partido".

Asimismo trató la vuelta al banquillo del Real Madrid del técnico francés Zinedine Zidane: "Se fue hace tan solo nueve meses y que haya decidido volver me ha sorprendido. Lo que no me sorprende es que el Madrid le haya contratado porque ha conseguido muchísimo y estoy convencido de que es un gran entrenador, seguramente la persona que mejor conoce ese vestuario".

"Tendrá sus motivos. Creerá que lo puede hacer bien, que puede sacar mucho jugo a la plantilla que tiene. Imagino que habrá pedido refuerzos y llegará en buenas condiciones", apuntó también ante los medios.