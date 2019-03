SEPLA pide la cancelación de vuelos a Venezuela por la inseguridad en el país

Madrid, 11 mar (EFE).- El sindicato de pilotos SEPLA ha pedido este lunes la cancelación de los vuelos a Venezuela "hasta que se garanticen las medidas de seguridad en el aeropuerto", y ha pedido una reunión urgente con los Ministerios de Fomento, Trabajo y Asuntos Exteriores para que tomen medidas "pertinentes".

SEPLA ha comparecido en una rueda de prensa ante el incidente registrado el pasado sábado en el que, según el sindicato, se produjo un intento de atraco cuando se dirigían en una furgoneta hacia un hotel de Caracas y se efectuaron varios disparos sin dejar heridos.

Sin embargo, Air Europa ha señalado esta mañana que "en ningún momento" la tripulación del vuelo, ni la furgoneta que los transportaba hasta un hotel de la capital venezolana fue tiroteada, retenida o atracada.

Desde el SEPLA han acusado a la compañía de manipular la información y se pregunta por qué si realmente no hubo un tiroteo sacaron a las dos tripulaciones del hotel en furgonetas escoltadas por la policía y con sus ocupantes tumbados en el suelo.

Tras esta situación, el SEPLA recalca que desde 2017 están denunciando la inestabilidad en el país y pidiendo que no se pernocte allí.

De hecho, el jefe de la sección sindical de SEPLA en Air Europa, José Roncero, ha insistido en que estos incidentes se veían desde hace tiempo y recuerdan que otras compañías llevan ya tiempo sin pernoctar en Venezuela dada la inseguridad y los apagones y cortes eléctricos que lleva sufriendo el país desde hace 4 días.

El SEPLA reclama la cancelación de las operaciones en el país para "asegurar las condiciones mínimas de seguridad para las tripulaciones", y pide que el interés comercial de la compañía entre dentro de los límites de lo razonable.

El SEPLA ha intentado realizar varias acciones al respecto, entre las que se incluye una denuncia ante la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid en la que se solicitaba que el Ministerio de Trabajo intercediera para que la compañía tomara medidas.

Sin embargo, la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid se declaró "incompetente por razones territoriales" y el sindicato acudió a la Dirección General del Trabajo.

"Nos encontramos en una situación de desamparo. Por un lado, la compañía por sus intereses comerciales no nos hace caso y las instituciones son pasivas ante este hecho", ha expresado el vicesecretario de SEPLA, Rafael Muñoz.

Además, ha expresado una preocupación "adicional", debido a que la compañía Plus Ultra tiene actualmente una tripulación de 10 personas (2 pilotos y 8 auxiliares de vuelo) que están pernoctando en Caracas cada día y además en el mismo hotel donde se produjo el altercado con Air Europa.

Desde SEPLA aseguran que no hay más compañías que pernocten en la capital venezolana y buscan apoyos en colectivos como la Unión Profesional de Pilotos de Aerolínea (UPPA) o el sindicato de tripulantes de cabina Sitcpla, con el que ya buscan acciones conjuntas.

"Pedimos que las administraciones tomen las medidas adecuadas y presionen a la compañía para que la operación del vuelo no se produzca sin la garantía de las medidas de seguridad adecuadas en el aeropuerto, y que la pernocta no se produzca en ninguna circunstancia mientras la estabilidad del país no sea un hecho", ha insistido Muñoz.

Además, el SEPLA advierte del miedo que ha sufrido la tripulación en el país, que no salía de los hoteles y se llevaba su comida.