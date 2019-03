De la Orden termina de rodar su sexta comedia, "Hasta que la boda nos separe"

(Corrige la NA1232 en el primer párrafo: el nombre del director es Dani de la orden)

Madrid, 11 mar (EFE).- El cineasta Dani de la orden acaba de terminar el rodaje de su sexto largometraje, "Hasta que la boda nos separe", una comedia romántica con "un tinte muy gamberro sobre una chica que tiene que organizar la boda de un chico con el que se acostó y se quedó pillada", ha explicado el realizador a Efe.

Como sucedió con su anterior película, el taquillazo "El mejor verano de nuestra vida", este nuevo filme, también encargo de Atresmedia, adapta una película francesa de 2017, "Jour J", con guion de Marta Sánchez, Olatz Arroyo y Eric Navarro, un "talismán" para De la Orden que recurre a su amigo desde sus primeras cintas, "Barcelona, nit d'estiu" y "Barcelona, nit d'hivern".

"Me cuesta mucho hacer una película como ésta sin Eric, los dos somos muy amantes de la comedia romántica y me gusta mucho su 'don' para generar situaciones cómicas", explica.

El cineasta entiende que, aunque "las pelis de 'Barcelona' eran muy pequeñas y no eran de encargos de estudio", sino iniciativa suya, él entiende los filmes "igual"; "Hasta que la boda nos separe", dice, "fue un encargo que se me dio y la he desarrollado con el mismo cariño".

Rodada durante siete semanas en Madrid y Tenerife, la cinta no se parece a "La boda de mi mejor amigo", se apresura a explicar De la Orden, sino que aquí la protagonista "intenta anteponer lo que hay que hacer a lo que siente que debe hacer".

"Pero en realidad -agrega- habla de cómo nos defendemos de lo que tenemos miedo que nos afecte. Por un lado, ninguno quiere reconocer que están bien juntos y, por otro, muestra que todos somos muy egoístas cuando el corazón nos pide estar con alguien y no pensamos si hay alguien que sufre".

La pareja protagonista está interpretada por Belén Cuesta (Marina) y Álex García (Carlos), a quienes acompañan en el reparto Silvia Alonso, Mariam Hernández, Leo Harlem, Gracia Olayo, Adrián Lastra, Salva Reina y Antonio Dechent, con una colaboración especial de Malena Alterio.

De la Orden (Barcelona, 1989), es un "niño prodigio" del cine español, alumno de la prestigiosa ESCAC, que con sólo 22 años rodó la valorada "Barcelona, nit d'stiu", a la que siguió dos años más tarde "Barcelona, nit d'hivern"; ambas cintas fueron producidas, entre otros, por El terrat.

Después vinieron "El pregón" (2016) y "El mejor verano de mi vida" (2018), que resultó, con más de un millón de espectadores, una de las cintas más vistas del año pasado. "Hasta que la boda nos separe" es, como las anteriores, una producción de Atresmedia.

También ha dirigido para Netflix varios capítulos de la serie "Elite". Además, esta próxima semana, el catalán presentará en la competición oficial del Festival de Málaga su quinto largometraje, "Litus", una pieza teatral que vio hace seis años y decidió adaptar al cine con la ayuda del productor Eduardo Campoy.

De la Orden asegura a Efe que no le da "muchas vueltas" a esto de ser "alguien" en el cine comercial español. "Al final -dice- lo que hago es ir tirando y aprovechando todas las oportunidades y ser coherente con el cine que hago, que es el cine que se me ha dado, pero creo que sería muy bueno haciendo acción", se confiesa.

"A mi lo que me gustaría es hacer un thriller de acción. Para que sepas, mis películas favoritas son 'Transformers' y 'Armagedon'", suelta este cineasta que aún no ha cumplido los treinta años.