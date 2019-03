Médicos lanzan campaña de denuncia a hospitales tras la muerte de 11 bebés

Túnez, 11 mar (EFE).- La Asociación tunecina de Médicos Jóvenes lanzó hoy una campaña en las redes sociales en la que anima a los ciudadanos a denunciar irregularidades y las carencias de clínicas y hospitales en el país, apenas dos días después de la muerte de once bebes prematuros por una negligencia médica.

Bajo el lema #Denunciatuhospital, la asociación ha sido la primera en subir a la red fotografías y testimonios que reflejan la falta de recursos, el mal estado de las infraestructuras y la escasez de medicamentos básicos.

Las imágenes muestran también expedientes médicos y otro tipo de documentación esparcidos en el suelo, la presencia de ratas o filtraciones de agua que inundan pasillos y salas.

"En una reunión de negociación con el director del hospital nos dijo: No tenemos más presupuesto, el ministerio no puede o no quiere darnos presupuesto extra", denunció, por su parte, el vicepresidente de la organización, Aymen Bettaieb.

"Debemos elegir entre no comprar ciertos medicamentos o productos de limpieza o despedir al personal, que está bajo mínimos. No hemos pagado la electricidad y el agua desde hace meses y si no pagamos el mes que viene nos cortarán el suministro", agregó.

La campaña se produce apenas dos días después de que el ministro tunecino de Salud, Abderraouf Cherfi, renunciara a su cargo tras conocerse que once neonatos prematuros murieron entre el 8 y el 9 de marzo en el hospital materno de Rabta a causa de una negligencia médica.

Hoy, la nueva ministra interina de Sanidad, Sonia Ben Cheikh, confirmó que los resultados preliminares de la investigación apuntan a un choque séptico como consecuencia de un infección nosocomial, aquella que se contrae en el hospital.

"No haremos comisiones fantasma para calmar a la gente. Somos conscientes de que hay un problema y las personas responsables según la investigación lo pagarán", subrayó Ben Cheikh en una conferencia de prensa.

La ministra interina defendió, no obstante, al Gobierno que lidera Yusef Chahed, al destacar que el ministerio recibió un 6,5 % más de presupuesto con respecto al año anterior

Y aseguró haber recibido órdenes del Ejecutivo para encontrar una solución antes de un mes a las "cajas de cartón" que se utilizaron para entregar los cadáveres a las familias, lo que causó un gran escándalo en el país.

"No habrá más cajas, no aceptaremos más esta práctica. Encontremos una solución que respete la dignidad de los padres y de estos pequeños ángeles", subrayó.

La Unión General Tunecina de Trabajadores, el principal sindicato del país, reclamó, por su parte, el "rescate urgente" de los hospitales públicos.

Mientras, el Sindicato General de Médicos, Farmaceúticos y Cirujanos Dentistas de la Salud Pública convocó hoy una huelga para el próximo 4 de abril con el objetivo de "sensibilizar a la opinión pública" sobre la necesidad de salvar el sistema sanitario en Túnez.