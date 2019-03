Londres "no ha cambiado" su negativa a un referéndum de independencia escocés

Edimburgo , 11 mar .- La negativa del Gobierno británico a que se celebre un segundo referéndum de independencia en Escocia "no ha cambiado", a pesar de que aumenta la presión del Ejecutivo escocés para que se plantee esta posibilidad si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE).

Un portavoz del Ejecutivo dirigido por la conservadora Theresa May envió hoy este mensaje, después de que el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en la región, anunciara la presentación de una enmienda al acuerdo del "brexit", que se votará mañana, para pedir un nuevo plebiscito si el país sale del bloque común.

"No he visto ninguna solicitud formal. No creo que nuestra posición haya cambiado ni un poco en relación a un segundo referéndum de independencia", señaló el portavoz.

El líder del SNP en el Parlamento de Westminster, Ian Blackford, afirmó que la petición responde al hecho de que Escocia va a ser "arrastrada fuera de la UE" en contra de su voluntad, pues el 62 % de escoceses rechazó la salida del club comunitario en el referéndum de 2016.

"Pedimos al Gobierno que reconozca que Escocia votó por quedarse (en la UE). También pedimos el reconocimiento de que si el Reino Unido abandona la UE, la gente de Escocia debería poder determinar su propio destino y, en particular, debería tener ese poder para celebrar un referéndum de independencia", señaló.

El presidente de la cámara baja, John Bercow, decidirá qué enmiendas se votan en la sesión de este martes, cuando los parlamentarios se podrán pronunciar por segunda vez sobre el tratado de May, quien, según fuentes oficiales, ha conseguido pocos avances y ningún cambio en el tratado negociado con los Veintisiete.

La propia May dijo a principios de marzo, durante la sesión semanal de preguntas a la primera ministra, que el SNP "no tiene un mandato del pueblo escocés para continuar persiguiendo la independencia", después de que en la consulta celebrada en 2014 el 55 % rechazara la separación.

Aunque entonces se dijo que la cuestión quedaba zanjada para al menos una generación, la victoria del "brexit" en el referéndum de 2016 ha reabierto el debate, pues los nacionalistas consideran que las circunstancias han cambiado de forma significativa como para que se plantee la opción de volver a las urnas.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha declarado que hará públicos sus planes sobre si se planea presentar una petición formal a Londres para celebrar una nueva consulta en las "próximas semanas", una vez estén más claros los términos del "brexit".